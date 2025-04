Philippe Coutinho anota golaço para o Vasco, e leva web à loucura: ‘Puskás’

O Vasco da Gama abriu o placar contra o Melgar-PER, na Sul-Americana, com um golaço de Philippe Coutinho. Nesta quarta-feira (2), o meia acertou um lindo chute de fora da área para dar vantagem ao Cruzmaltino. Nas redes sociais, internautas pediram o Prêmio Puskás para o jogador.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O gol de Coutinho foi marcado logo aos três minutos do primeiro tempo. O jogador de 32 anos recebeu a bola perto da área, tirou um marcador e chutou no ângulo do goleiro adversário. O meia ainda deu uma linda assistência para o segundo gol do Vasco, de Vegetti.

Veja as reações nas redes sociais: