Neo Química Arena bate marca expressiva em vitória do Corinthians

A vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o Palmeiras, nesta quarta-feira (30), pelas oitavas de final da Copa do Brasil, marcou um feito da Fiel na Neo Química Arena. O estádio alvinegro foi o primeiro a alcançar 1 milhão de torcedores em 2025.

A Neo Química Arena recebeu 46.023 torcedores para o confronto entre Corinthians e Palmeiras, com uma renda total de R$ 3.369.505,50. Ao todo, o estádio recebeu 1.023.525 torcedores ao longo desta temporada.

O Corinthians alcançou uma média de 87% de ocupação do estádio e lidera o quesito entre os clubes brasileiros nesta temporada. O Derby marcou uma reviravolta da Fiel após a implementação da biometria facial na Neo Química Arena.

A tecnologia estreou em julho, após a paralisação do calendário nacional para a disputa da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Foi a primeira vez que o estádio recebeu mais de 40 mil torcedores após a mudança.

Na derrota por 2 a 1 contra o Bragantino, 33.847 torcedores estiveram no estádio. Na segunda partida com a tecnologia, 31.322 pessoas foram para a Neo Química Arena. O Corinthians volta a atuar em Itaquera na próxima rodada do Brasileirão. No domingo (3), o Timão recebe o Fortaleza, pelo Cameponato Brasileiro.

Memphis marcou o gol da vitória do Corinthians sobre o Palmeiras na Neo Química Arena (Foto: Rodrigo Coca/Corinthians)

Recordes

A temporada tem sido marcada por quebra de recordes. O maior público do Corinthians no estádio foi na decisão do Paulistão contra o Palmeiras. Naquela ocasião, 48.932 torcedores estiveram presentes nas arquibancadas de Itaquera.

O Derby quebrou uma marca que havia sido conquistado também no Campeonato Paulista. Na primeira fase do torneio, 48.196 torcedores assistiram à vitória do Corinthians por 2 a 1 sobre o Santos.