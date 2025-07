Dorival rechaça crise com Memphis e destaca astral do Corinthians

A vitória do Corinthians sobre o Palmeiras trouxe tranquilidade para Dorival Júnior. Nas últimas semanas, o treinador precisou lidar com uma pressão interna por resultados e uma crise entre diretoria e jogadores. Após o triunfo, exaltou uma mudança no astral do Timão.

— A partir do momento em que nós conseguimos fazer com que internamente cessassem essas matérias negativas em todos os sentidos, demos um passe importante. Isso deu tranquilidade um pouco maior aos atletas. Todos os dias estávamos vendo algo negativo em relação à nossa equipe, isso é desgastante, nos trazia dificuldade grande até na administração no dia a dia. Foi um período muito complicado, espero que o principal tenha passado, tenha sido resolvido e que esse ambiente externo não continue mais atuando dentro do nosso contexto — disse o treinador após a entrevista coletiva.

O ponto de partida para a mudança foi a derrota por 2 a 0 para o São Paulo, no dia 19 de julho. Naquela ocasião, o elenco se cobrou nos vestiários, e Dorival Júnior cobrou uma melhora na 'energia' da equipe. O treinador exaltou a mudança de postura da equipe para a evolução.

— O mais importante é que lá dentro estejamos seguros das qualidades, da capacidade, do trabalho acima de tudo. Se conseguirmos transportar nossas energias para o dia a dia do clube, focados única e exclusivamente nas nossas preparações para os jogos seguintes, teremos uma evolução mais contínua, regular e equilibrada — disse o treinador em entrevista coletiva.

Dorival Júnior falou sobre vitória do Timão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Próximo jogo

O Corinthians entra em campo no próximo domingo (3), contra o Fortaleza, na Neo Química Arena, para voltar a vencer no Brasileirão. A decisão com o Palmeiras para definir a classificação às quartas de final da Copa do Brasil será na quarta-feira (6), no Allianz Parque.