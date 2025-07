Lucas Evangelista, do Palmeiras, critica atuação do VAR em Derby: ‘Serve para ajudar, mas está atrapalhando’

O Palmeiras deixou o gramado da Neo Química Arena com uma derrota difícil de aceitar. Isso porque o placar de 1 a 0 para o Corinthians não teria sido justo, na visão dos jogadores e também comissão técnica alviverde. O time de Abel Ferreira chegou a empatar a partida no final do jogo, com Mauricio, mas a arbitragem anulou o gol alegando impedimento em um lance bastante polêmico.

Após o Derby disputado em Itaquera, o volante Lucas Evangelista, titular do Palmeiras no clássico, fez críticas ao árbitro de vídeo que, na visão do jogador, mais tem atrapalhado do que ajudado no futebol brasileiro.

- Eu não gosto de comentar sobre arbitragem, eu até passo para a galera, pra gente focar no que está no nosso controle, mas o VAR serve para ajudar, corrigir e no fundo está atrapalhando e dando mais problema, então essa é a nossa insatisfação. Não foi a primeira vez e acredito que nem vai ser a última , então é deixar isso pra lá e focar no que está no nosso controle - disse o volante Lucas Evangelista, após o clássico na Neo Química Arena.

Em relação a Abel Ferreira, o volante palmeirense admitiu que o treinador português está chateado com o resultado em Itaquera, mas que amanhã os jogadores já estarão focados em reverter o resultado diante da torcida, na próxima quarta-feira (6), no Allianz Parque.

- Eu não vi a entrevista que ele (Abel Ferreira) deu, mas pelo que ele conversou com a gente no vestiário, ele está triste com a derrota, é óbvio, amanhã vamos sentir um pouquinho do luto, mas já vamos começar a trabalhar de novo, pois não adianta chorar o leite derramado. Estamos otimistas e sabemos da nossa força em casa para brigar - disse o jogador do Verdão.

