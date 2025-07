Dorival celebra vitória do Corinthians sobre o Palmeiras, mas cobra evolução

O técnico do Corinthians, Dorival Júnior, analisou a vitória sobre o Palmeiras e falou sobre a campanha do time na Copa do Brasil, além de cobrar evolução do time.

— O jogo de hoje foi muito disputado, parelho em todos os sentidos, desde posse de bola, oportunidades de gol, escanteios, trocas de passes. Jogo muito difícil. Em determinados momentos, o Corinthians prevaleceu, em outros o Palmeiras prevaleceu. Foi um jogo muito equilibrado. Espero ter esse mesmo tipo de confronto na semana seguinte, novamente um jogo muito difícil — afirmou Dorival.

Memphis decide, Corinthians vence Palmeiras e joga por empate para avançar na Copa do Brasil

Dorival destacou que a escolha por poupar os principais jogadores na partida contra o Botafogo, no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro, foi decisiva para o bom desempenho físico da equipe no clássico. O técnico também fez elogios à entrega do elenco alvinegro.

— Fatalmente, se eu tivesse colocado a mesma equipe no jogo contra o Botafogo, nós teríamos os mesmos problemas que tivemos contra o São Paulo. O nosso adversário de quarta-feira jogou no domingo e teve um desgaste. Não é um fato exclusivo do Corinthians. Estamos em um outro processo, tem times com elencos que conseguem suprir isso. Temos um grupo enxuto, necessitamos de peças pontuais. Em muitos momentos teremos que poupar, não tem jeito — explicou o treinador.

Com a vitória no jogo de ida, o Corinthians precisa apenas de um empate na volta para avançar às quartas de final. Caso o Palmeiras vença por um gol de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis. Já uma vitória alviverde por dois ou mais gols garante a classificação direta ao time da casa.

— São jogos disputados como deverão ser as demais partidas classificadas como clássicos. Todos nós sabemos do potencial das equipes. O jogo foi muito disputado, muito igual, parelho. Um detalhe foi importantes, a definição do resultado com um gol fundamental. Porém, é apenas a metade de um tempo. Daqui a uma semana vamos jogar a outra metade, aí sim valendo muito, valendo uma passagem. Os dois jogos são fundamentais e espero que possamos ter um equilíbrio grande lá dentro, jogando na intensidade que foi necessária para o jogo de hoje, tentando fazer ainda melhor do que fizemos nesta noite.

O segundo e decisivo confronto entre Corinthians e Palmeiras será na próxima quarta-feira, 6 de agosto, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, com mando do Verdão.

Antes disso, o Corinthians volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Neste domingo, enfrenta o Fortaleza, às 16h, na Neo Química Arena, pela 18ª rodada da competição.