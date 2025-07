Matheuzinho conta ‘improviso’ no gol do Corinthians: ‘Nada treinado’

Matheuzinho foi fundamental na vitória do Corinthians sobre o Palmeiras por 1 a 0, nesta quarta-feira (30), na Neo Química Arena. O lateral-direito foi responsável pela assistência para o gol do Memphis, que determinou o resultado positivo.

Foi a primeira assistência de Matheuzinho na temporada. Com Ramón Díaz, e agora com Dorival Júnior, o Corinthians costuma atacar mais pelo meio, o que impossibilita o jogador de ser mais participativo no ataque, uma cobrança interna do atleta.

— Eu estou muito feliz em poder ajudar o Corinthians de uma forma mais direita, a assistência sempre foi uma especialidade minha, eu me cobro muito para poder dar mais assistências, ajudar o clube, mas fora isso, o mais importante foi a vitória. Foi um jogo difícil, contra o Palmeiras, que é um clássico, teve um gosto mais especial, pois pude ajudar diretamente na vitória — disse o jogador do Timão em entrevista na zona mista da Neo Química Arena.

A jogada que originou o gol do Corinthians, aos 33 minutos do segundo tempo, aconteceu de forma 'espontânea'. Matheuzinho revelou que a inspiração para cruzar veio após a movimentação de Memphis na grande área.

— Não foi nada ensaiado, na hora que saiu a falta eu olhei para o Garro, nós temos essa comunicação muito boa, ele viu que eu estava sozinho e passou. Quando eu olhei para a área o Memphis estava fazendo movimento e saiu de forma natural, fico feliz por conseguir colocar a bola na cabeça dele. Foi algo natural, nada treinado — afirmou o jogador.

Timão bateu o Palmeiras por 1 a 0 (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Nada resolvido

O Corinthians volta a enfrentar o Palmeiras na próxima quarta-feira (6), no Allianz Parque, em duelo marcado para às 21h30 (de Brasília). O Timão entra em campo com a vantagem do empate. Matheuzinho cobrou a mesma mentalidade da equipe para o duelo de volta.

— Tem mais noventa minutos, se mostrarmos menos agente pode ser desclassificado. Do outro ado tem jogadores de alto nível, de Seleção, mas se mantermos nosso nível de concentração vai ser difícil nos bater. Mostramos mais uma vez, em um jogo tão importante, que a mentalidade vencedora faz toda a diferença — disse o lateral.