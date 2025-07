O técnico Abel Ferreira pode ter mais uma preocupação com seu elenco após a derrota do Palmeiras para o Corinthians, por 1 a 0, na Neo Química Arena, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O zagueiro Bruno Fuchs sentiu dores na coxa direita durante o segundo tempo do clássico, foi substituído e deve passar por exames.

Bruno Fuchs fez sinal para ser substituído aos 28 minutos do segundo tempo. Ele caiu no gramado, recebeu atendimento médico em campo e deixou o campo, dando lugar para Micael. Com isso, o defensor vira preocupação para o departamento médico do clube, que já tem o também zagueiro Murilo ausente.

As opções no setor são poucas. Além de Micael, outro nome da zaga é o de Benedetti, formado nas categorias de base do clube. No entanto, a Cria da Academia correr por fora, caso Fuchs seja baixa confirmada no duelo de volta, marcado para o dia 6, no Allianz Parque, e que vale vaga para as quartas de final da competição nacional.

Murilo está sem atuar há mais de um mês, já que sofreu uma lesão na coxa esquerda no dia 23 de junho, em jogo da última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos. O atleta está em processo de recuperação e o clube não divulga data de um possível retorno.