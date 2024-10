Flamengo e São Paulo à frente do Conselho de Gestão da LiBRA

Integrantes da LiBRa







Escrito por Lance! • Publicada em 04/10/2024 - 17:20 • Rio de Janeiro

A LiBRA (Liga do Futebol Brasileiro) elegeu um novo Conselho de Gestão em Assembleia Geral Extraordinária, realizada de forma virtual nesta sexta-feira (04). Julio Casares, presidente do São Paulo, e Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, foram escolhidos como representantes legais da entidade até dezembro de 2025, com a missão de conduzir os próximos passos da criação de uma liga de clubes no Brasil.

– Fico muito honrado com essa escolha dos clubes, que demonstra mais uma vez que a LiBRA é um espaço democrático e de amplo debate. O importante agora é darmos sequência ao bom trabalho que foi feito até aqui. Ainda temos muitas questões para avançar nos próximos meses, sem nunca perder de vista a nossa missão principal, que é a criação de uma liga de clubes no Brasil – afirmou Julio Casares, ressaltando a importância do momento para o futebol nacional.

Landim, que tem sido uma peça chave no processo de união entre os clubes, também destacou o progresso já alcançado e o compromisso de seguir na mesma direção.

– Iniciamos este movimento de união dos clubes há quatro anos com um propósito, que é formar uma liga de clubes no Brasil. Vamos continuar caminhando com a LiBRA neste sentido. Fico grato pela escolha dos meus colegas. Tenho certeza que todos os integrantes do grupo seguirão trabalhando incansavelmente pela evolução do nosso futebol – disse o presidente do Flamengo.

O novo Conselho de Gestão também contará com Raul Aguirre, CEO do Bahia, e Ricardo Moisés, CEO do Guarani, eleitos de forma unânime pelos membros da liga. Aguirre destacou o papel da LiBRA em promover discussões sobre o futuro do futebol nacional e internacional.

– Agradeço aos clubes por essa escolha e estou pronto para seguir contribuindo com o nosso projeto. A LiBRA proporciona um ambiente para discutir e evoluir o futebol no âmbito nacional e também internacional, e é isso que seguiremos fazendo com este grupo. Temos uma estrada a percorrer para alcançar nosso objetivo maior, que é a liga de clubes no Brasil – pontuou Aguirre.

Moisés, por sua vez, enfatizou a inclusão de clubes fora da Série A, reforçando o compromisso da LiBRA em representar o futebol brasileiro como um todo.

– Essa escolha dos colegas pelo meu nome para o Conselho de Gestão demonstra o quanto a LiBRA está comprometida em olhar o futebol brasileiro como um todo, e não apenas as equipes que hoje estão na Série A. Sinto orgulho em fazer parte deste grupo, com grandes camisas do futebol brasileiro, e poder contribuir com o crescimento do nosso esporte – declarou o CEO do Guarani.

Além da eleição do novo Conselho, a reunião também discutiu os avanços nas negociações de outras propriedades comerciais da LiBRA, que já fechou os direitos de transmissão nacionais para o ciclo 2025-2029. A Assembleia Geral Extraordinária contou com a participação dos 12 clubes de Séries A e B que compõe a LiBRA: Atlético-MG, Bahia, Brusque, Flamengo, Grêmio, Guarani, Palmeiras, Paysandu, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo e Vitória.