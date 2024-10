Zico dá conselho a Filipe Luís para ter sucesso no Flamengo

(Foto: Paula Reis/Flamengo)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/10/2024 - 16:52 • Rio de Janeiro (RJ)

O maior ídolo da história do Flamengo, Zico, deu dicas a Filipe Luís para ter sucesso no comando do Rubro-Negro. Segundo o eterno camisa 10 do clube, o treinador precisa botar em prática todo o conhecimento sem querer agradar alguém.

- Bota em prática tudo isso, não queira agradar ninguém, ainda mais hoje num plantel com trinta e poucos. Vai ter gente que vai ficar de bico e tal, importante é você ser justo, ver o que está acontecendo com tudo mundo e não dar preferência de preparar esse ou aquele - disse Zico, em entrevista ao canal "Goat". E emendou:

- Vai ter cobrança, mas vai ter mais paciência com o trabalho dele. Uma dica é que tome decisões por conta dele e que não deixe de fazer o que pensa e aquilo para o qual está preparado, aquilo que ele aprendeu no futebol. Ele jogou na Europa em grandes times, trabalhou com grandes profissionais, no Brasil a mesma coisa. Então o Filipe tem tudo aquilo. E tem o que ele vê, o conhecimento dele e a competência dele.

Zico rasgou elogios a Filipe Luís, o técnico do Flamengo. Para o maior ídolo da história do clube, o treinador está "preparadíssimo" para a árdua tarefa de comandar o Rubro-Negro.

- Gosto muito do Filipe Luís, um cara que está preparadíssimo para ser treinador. O encontrei há um ano no Maracanã e nós conversamos sobre isso. Ele disse: "Estou me preparando, vou para essa". Eu não queria nunca ser treinador, mas eu não podia dizer não ao Kashima. Por causa de um momento bom que tive no Kashima, o presidente da federação quis que eu fosse técnico da seleção (japonesa). Fiquei quatro anos na seleção e dali foi minha carreira de técnico.