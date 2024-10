Árbitro de Fluminense x São Paulo é punido pelo STJD; entenda

Paulo Cesar Zanovelli em ação no jogo entre Fluminense e São Paulo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Publicada em 04/10/2024 - 08:48 • Rio de Janeiro (RJ)

O árbitro Paulo Cesar Zanovelli, que apitou o jogo entre Fluminense e São Paulo, válido pela 25ª rodada do Brasileirão, foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Ele ficará suspenso por 15 dias após sessão realizada na quinta-feira (3).

Zanovelli foi punido por unanimidade em julgamento da 5ª Comissão Disciplinar do STJD. Ele havia sido denunciado por "deixar de observar as regras da modalidade" que constam no artigo 259 do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva).

O órgão autônomo, no entanto, alterou a punição para outro artigo, que cita "deixar o árbitro, auxiliar ou membro da equipe de arbitragem de cumprir as obrigações relativas à sua função". A pena prevista, neste caso, era de 15 a 90 dias. Zanovelli, portanto, pegou pena mínima.

No clássico do dia 1° de setembro, o Tricolor paulista alega que Zanovelli descumpriu uma regra do jogo no lance em que Kauã Elias marcou o gol dos cariocas no Maracanã. O Soberano afirma que houve um "erro de direito", o que abririabrecha para a anulação e remarcação da partida.

A polêmica teve inicio numa disputa de bola envolvendo Thiago Santos e Calleri. Paulo Cesar Zanovelli vê uma falta do atacante do São Paulo, mas opta pela vantagem. No entanto, Thiago Silva entende que o árbitro marcou a falta, põe a mão na bola e reinicia o jogo. É no decorrer dessa jogada que Kauã Elias abre o placar para o Fluminense.