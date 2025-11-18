Flamengo e Palmeiras terão jogos simultâneos nas últimas rodadas do Brasileirão

A Diretoria de Competições da CBF definiu que Flamengo e Palmeiras, únicos postulantes ao título do Brasileirão, disputarão os dois compromissos finais da competição no mesmo dia e horário. A entidade publicou, nesta terça-feira (18), a tabela detalhada das rodadas 37 e 38, além de informações sobre dois jogos adiados da 34ª rodada. Com isso, as agendas de rubro-negros e alviverdes ficaram sincronizadas na reta decisiva do campeonato.

Pela 34ª rodada, a CBF remarcou para o dia 3 de dezembro, às 21h30, o confronto de Palmeiras x Atlético-MG, na Arena MRV, em Belo Horizonte. Pela 37ª rodada, Flamengo e Ceará se enfrentam no Maracanã. A coincidência de datas e horários garante equilíbrio na disputa pela liderança, já que ambos entrarão em campo simultaneamente no duelo que antecede a última rodada.

O documento divulgado pela entidade apresenta a programação completa da 37ª jornada, que terá oito partidas distribuídas entre os dias 2, 3 e 4 de dezembro. Nessa rodada, as equipes voltam a campo com a pressão da reta final e com a tabela organizada para minimizar vantagens competitivas entre os candidatos ao título.

A última e decisiva rodada do Campeonato Brasileiro está marcada para 7 de dezembro, às 16h, quando as dez partidas serão disputadas de forma unificada. Nesse cenário, o Palmeiras vai ao Castelão enfrentar o Ceará, enquanto o Flamengo visita o Mirassol, no interior de São Paulo. A simultaneidade reforça a intenção da CBF de preservar a isonomia esportiva em um campeonato que chega às jornadas finais com disputa direta pelo troféu.

Além das definições envolvendo os dois líderes, a CBF confirmou também os detalhes da partida entre Bragantino x Vitória, às 19h, no Cícero Souza Marques, em Bragança Paulista, às 21h30, válido pela 34ª rodada e marcado igualmente para o dia 3 de dezembro.

34ª Rodada

03/12 - 19h - Bragantino x Vitória - Bragança Paulista

03/12 - 21h30 - Atlético-MG x Palmeiras - Belo Horizonte

37ª Rodada

02/12 - 19h - Vasco x Mirassol - Rio de Janeiro

02/12 - 21h30 - Grêmio x Fluminense - Porto Alegre

03/12 - 19h - Fortaleza x Corinthians - Fortaleza

03/12 - 19h30 - Juventude x Santos - Caxias do Sul

03/12 - 20h - São Paulo x Internacional - Santos

03/12 - 20h - Bahia x Sport - Salvador

03/12 - 21h30 - Flamengo x Ceará - Rio de Janeiro

04/12 - 19h30 - Cruzeiro x Botafogo - Belo Horizonte

38ª Rodada

07/12 - 16h - Fluminense x Bahia - Rio de Janeiro

07/12 - 16h - Botafogo x Fortaleza - Rio de Janeiro

07/12 - 16h - Corinthians x Juventude - São Paulo

07/12 - 16h - Santos x Cruzeiro - Santos

07/12 - 16h - Mirassol x Flamengo - Mirassol

07/12 - 16h - Atlético-MG x Vasco - Belo Horizonte

07/12 - 16h - Internacional x Bragantino - Porto Alegre

07/12 - 16h - Vitória x São Paulo - Salvador

07/12 - 16h - Ceará x Palmeiras - Fortaleza

07/12 - 16h - Sport x Grêmio - Recife

