Neto crava campeão brasileiro entre Flamengo e Palmeiras: 'Vocês vão ver'

O ex-jogador e apresentador Craque Neto cravou quem será o campeão brasileiro na disputa entre Flamengo e Palmeiras. No final de semana, o Rubro-Negro assumiu a liderança da competição ao golear o Sport fora de casa. O Verdão perdeu para o Santos.

A disputa pelo título do Brasileirão está intensa. No programa "Os Donos da Bola", da Band, Craque Neto cravou que o Flamengo leva a melhor na disputa com o Palmeiras.

- Com três pontos de vantagem e dois jogos em casa, eu acho quase impossível o Flamengo não ganhar o título. Mas deu sorte que não deram o pênalti, porque se tivesse mano a mano, 71 a 71, o Palmeiras ganharia o campeonato - cravou Craque Neto.

- Sabe quantas vezes o Flamengo ser prejudicada? Nenhuma. Vocês podem ter certeza disso. Sabe quantas vezes o Palmeiras vai ser prejudicado? Vocês vão ver - concluiu o apresentador.

Nesse momento, o Flamengo lidera com 71 pontos, contra 68 do Palmeiras. Além da disputa pelo Brasileirão, os clubes ainda disputam a final da Libertadores no dia 29 de novembro, em Lima.

Flamengo e Palmeiras seguem na luta pelo título do Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/Agif/Gazeta Press)

Final entre Palmeiras X Flamengo mexe com o Brasileirão

Flamengo e Palmeiras se enfrentarão, mais uma vez, na final da Libertadores em 2025. Os rivais repetem a decisão de 2021, quando o Verdão levou a melhor, e definirão qual será o primeiro tetracampeão continental do Brasil. Contudo, os dois melhores times da América do Sul disputam também o título do Brasileirão, e a partida em Lima, no dia 29 de novembro, pode afetar os rumos do campeonato nacional.

Diferentemente daquela final há quatro anos, que culminou no terceiro título alviverde, os clubes tem o foco dividido entre duas competições. Naquela temporada, o Atlético-MG dominou o Campeonato Brasileiro e abriu larga vantagem sobre a dupla na liderança. Já na Copa do Brasil — também vencida pelo Galo —, a exemplo deste ano, tanto Flamengo quanto Palmeiras já estavam eliminados ao final de outubro.

Em 2025, o contexto das equipes no Brasileirão não permite descanso. O Flamengo lidera com 71 pontos, contra 68 do Palmeiras. Ambos têm seis partidas a jogar; três até a final da Libertadores. A disputa ponto a ponto coloca em dúvida a estratégia dos times até a decisão.