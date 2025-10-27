Flamengo condena atitude de torcedora do Fortaleza e preços de ingressos

O Flamengo emitiu uma nota oficial a respeito de episódios que aconteceram com a sua torcida na partida contra o Fortaleza. O Tricolor superou o Rubro-Negro por 1 a 0 na noite do último sábado (25), na Arena Castelão, valendo pela 30ª rodada da Série A.

Os cariocas citaram o preço praticado pelo time da casa no setor visitante. Os ingressos foram vendidos por R$ 250 no valor inteiro e R$ 125 na meia-entrada. Conforme o Rubro-Negro, tal valor "fez com que a torcida visitante, mesmo representando apenas 24% do público, fosse responsável por mais de 70% da arrecadação total de R$ 2,7 milhões".

Além disso, a nota emitida nesta segunda-feira (27) citou o episódio no qual uma torcedora do Fortaleza abordou dois homens que estavam de camisa preta no setor da equipe da casa. Durante a partida, diversas pessoas deixaram setores mandantes e foram conduzidas para a área dos visitantes.

Partida entre Fortaleza e Flamengo, pelo Brasileirão (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Confira abaixo a nota completa:

"O Clube de Regatas do Flamengo acredita em um futebol que emociona, une e inspira e que possa ser vivido com paixão e respeito, dentro e fora do campo. Por isso, reafirma seu compromisso com o fair play esportivo, com a civilidade nas arquibancadas e com o direito de todos os torcedores — do time da casa ou visitante — viverem o estádio como um espaço de entretenimento e convivência.

No Maracanã, o Flamengo recebe com respeito torcedores de todos os clubes. As zonas mistas, onde rubro-negros e visitantes assistem juntos às partidas, são prova de que é possível conviver em paz, com camisas diferentes e o mesmo amor pelo futebol. O Flamengo faz isso por convicção, e não por obrigação. Porque acredita que o futebol deve ser celebrado.

Infelizmente, o que se viu no Castelão, na partida entre Fortaleza e Flamengo, vai na contramão desse espírito.

A política de preços praticada para o setor visitante foi incompatível com o princípio da isonomia: enquanto os ingressos para o torcedor do Fortaleza custaram R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia) no Maracanã, o torcedor rubro-negro pagou, em média, R$ 231,95 no Castelão — valor que fez com que a torcida visitante, mesmo representando apenas 24% do público, fosse responsável por mais de 70% da arrecadação total de R$ 2,7 milhões.

Além disso, durante o jogo, um episódio lamentável mostrou o quanto ainda é preciso evoluir. Uma torcedora do Fortaleza hostilizou e constrangeu dois espectadores que apenas vestiam camisas pretas — sem manifestações ou provocações — sob a acusação de que seriam rubro-negros. Ambos acabaram retirados do setor, em total desrespeito ao espírito esportivo.

É preciso promover Um Futebol mais justo, acolhedor e civilizado.

O Flamengo não aceita retrocessos e vai seguir defendendo Um Futebol Melhor, dentro e fora de campo."