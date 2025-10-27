O Flamengo divulgou nesta segunda-feira (27) a lista de jogadores relacionados para enfrentar o Racing, nesta quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), pela partida de volta das semifinais da Libertadores. A maior ausência na lista é o centroavante Pedro, que sofreu uma fratura no antebraço direito na partida contra o adversário na primeira partida no Maracanã. Já o zagueiro Léo Ortiz volta à equipe depois de sofrer um trauma na partida contra o Palmeiras.

Relacionados do Flamengo

Relacionados para a partida entre Flamengo e Racing (Foto:Divulgação/Flamengo)

Quem será o substituto do Pedro?

O mais usado ao longo da temporada foi Bruno Henrique, com 16 jogos iniciados na posição. No entanto, o atacante vem de má atuação diante do Fortaleza, logo após chegar a dizer que não gostava de exercer essa função. Os outros concorrentes são Plata, Juninho e Wallace Yan.

Plata é opção para jogar como falso 9, e assim foi em jogos importantes da temporada, incluindo os duelos com gigantes europeus no Mundial de Clubes. Juninho e Wallace Yan são centroavantes de ofício, com presença de área, mas não vivem bom momento e pouco foram aproveitados como titulares.

