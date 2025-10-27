menu hamburguer
Flamengo

Sem Pedro, Flamengo divulga lista de relacionados para partida contra o Racing

O zagueiro Léo Ortiz volta a ser relacionando após ficar de fora contra o Fortaleza

6d94f20e-a857-4d17-b0ff-f8edf95e23a1_Foto_Lucas-Bayer-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/10/2025
13:31
Atualizado há 3 minutos
Pedro segurando a mão fraturada em Flamengo x Racing
Pedro segurando a mão fraturada em Flamengo x Racing (Foto: Mauro Pimentel/AFP)
O Flamengo divulgou nesta segunda-feira (27) a lista de jogadores relacionados para enfrentar o Racing, nesta quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), pela partida de volta das semifinais da Libertadores. A maior ausência na lista é o centroavante Pedro, que sofreu uma fratura no antebraço direito na partida contra o adversário na primeira partida no Maracanã. Já o zagueiro Léo Ortiz volta à equipe depois de sofrer um trauma na partida contra o Palmeiras.

➡️ Pedro fora: veja aproveitamento de possíveis titulares em Flamengo x Racing

Relacionados do Flamengo

Relacionados Flamengo e Racing
Relacionados para a partida entre Flamengo e Racing (Foto:Divulgação/Flamengo)

Quem será o substituto do Pedro?

O mais usado ao longo da temporada foi Bruno Henrique, com 16 jogos iniciados na posição. No entanto, o atacante vem de má atuação diante do Fortaleza, logo após chegar a dizer que não gostava de exercer essa função. Os outros concorrentes são Plata, Juninho e Wallace Yan.

➡️ Tropeços mudam probabilidades de título de Flamengo e Palmeiras no Brasileirão; confira

Plata é opção para jogar como falso 9, e assim foi em jogos importantes da temporada, incluindo os duelos com gigantes europeus no Mundial de Clubes. Juninho e Wallace Yan são centroavantes de ofício, com presença de área, mas não vivem bom momento e pouco foram aproveitados como titulares.

