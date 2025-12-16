Novo treinador do Cruzeiro, Tite chega com dúvida de parte da torcida e até mesmo de um dos jogadores do elenco. Gabigol, em mais de uma vez, já demonstrou insatisfação com o técnico, com quem trabalhou no Flamengo e também na Seleção.

Na reta final da temporada passada, o então jogador do Flamengo desabafou sobre o comandante. Após a saída do gaúcho, Gabriel ganhou mais oportunidades com Filipe Luís e foi decisivo na final da Copa do Brasil.

Tite x Gabigol na Seleção

Apesar de ter um bom desempenho no Flamengo, principalmente em seus primeiros anos, Gabigol não recebeu tantas oportunidades enquanto Tite era treinador da Seleção. No tempo que o gaúcho comandou o Brasil, o atacante recebeu 14 oportunidades, mas com uma média de 46 minutos por partida.

Antes da Copa do Mundo de 2022, Adenor chegou a responder sobre a falta de chances ao atleta. Na época, ele explicou que, como era possível convocar apenas 26 jogadores, alguns iriam sobrar.

– Temos um 9 como Richarlison, Gabriel Jesus, (Matheus) Cunha, Pedro… As características que se modificam. O Firmino é um 10 que vira 9. Agora está sendo utilizado com dois atacantes ou vindo mais buscar no 4-2-3-1. Mas não posso descartar Gabriel Barbosa, atletas desse nível – disse Tite.

– Eles concorrem entre eles. Alguém vai ter que ficar fora, mas quero valorizar esse trabalho. Joguem e estejam em alto nível. Se baixar o nível, eu falo porque eles vão ouvir, se alguém estiver no nível baixo vai ficar fora. Se estiver machucado e não condicionado, não dá tempo – explicou o técnico que optou por Pedro e não levou Gabigol ao Catar.

Gabigol e Tite na Seleção Brasileira (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Em participação no programa Altas Horas, Gabriel brincou sobre ter ficado com raiva ao não ser convocado para a Copa do Mundo.

– No momento do anúncio eu estava em casa com meus pais, paramos para assistir e infelizmente não aconteceu, mas fico feliz com o carinho do público, por todos que acham que eu deveria estar lá. Espero de coração que sejamos hexa – disse

– Não…(durante) meia hora deu raiva (risos), mas passou. Meia hora já está tudo tranquilo – relembrou.

Tite x Gabigol no Flamengo

Ponto mais alto de tensão entre técnico e jogador, a passagem do comandante pelo Flamengo ficou marcada pela falta de oportunidades ao atacante. A falta de espaço em 2024 fez com que ele tivesse sua segunda temporada com menos minutos em campo no futebol brasileiro, apenas 1472.

Na reta final de seu trabalho no Rubro-Negro, Tite explicou após uma derrota por 3 a 2 para o Grêmio, que Gabigol teve poucas chances porque durante boa parte da temporada, não teve condições físicas.

Gabigol e Tite (Foto: Filipe Reveles/Photo Premium/Gazeta Press)

– O técnico tem que ter a capacidade de trabalhar o atleta e dar a ele oportunidades para que ele possa melhorar e evoluir. Não cortar a cabeça no primeiro erro. Nós somos expostos. Não sei quanto tempo, mas foi muito tempo que o Gabriel não teve condições físicas ou clínicas em termos de recuperação. Quando eu cheguei no Flamengo ele estava sofrendo uma série de problemas físicos. Nesse momento se encontra da mesma forma. A grosso modo, os treinamentos e essa condição física, com essas repetidas lesões, talvez seja o fator mais determinante dessa condição – explicou Tite.

Sem a presença de Adenor, o Flamengo conquistou a Copa do Brasil com atuações decisivas de Gabigol. Depois da partida de volta, na Arena MRV, o ídolo rubro-negro detonou o trabalho de seu ex-técnico.

– Foi um ano conturbado para mim individualmente. A questão do doping, depois um treinador que não me respeitava como jogador. Durante esses momentos eu nunca tentei externar isso. Foi um período horrível para mim – desabafou.

Tite x Gabigol no Cruzeiro

Ainda que não tenham trabalhado juntos no Cruzeiro, Tite foi tema na primeira coletiva de imprensa de Gabigol na equipe. Em sua apresentação, no Mineirão, o dono da SAF celeste, Pedro Lourenço, brincou que ele só deixaria o clube se contratassem um 'certo técnico'.

– Ele falou que se fosse para vir um técnico aí, ele não viria – brincou Pedrinho no dia 4 de janeiro.

– Eu não falei, mas falo agora: é verdade – respondeu Gabigol.