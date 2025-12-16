CBF amplia limite de jogos para transferências de atletas durante o Brasileirão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ampliou o limite de jogos que um atleta pode ter no Campeonato Brasileiro antes de se transferir para outra equipe. O regulamento e a tabela básica foram divulgadas nesta segunda-feira.

continua após a publicidade

De acordo com o artigo 12, um atleta só poderá ser registrado por outro clube do Brasileirão Série A de 2026 após o início da competição caso tenha disputado, no máximo, doze partidas pelo clube de origem, sendo considerada atuação qualquer participação em campo, seja como titular ou entrando ao longo do jogo.

Além disso, o jogador que tiver atuado por um clube no campeonato poderá defender apenas mais uma equipe na mesma edição. Após o início do Brasileirão, cada clube também poderá inscrever até cinco atletas que já tenham atuado por outras equipes na Série A de 2026, com o limite de até três jogadores vindos do mesmo clube.

continua após a publicidade

Até a edição de 2025, que contou com o Flamengo campeão, um jogador só podia trocar de clube na Série A se disputasse no máximo seis jogos.

CBF divulgou regulamento nesta segunda-feira (16) (Foto: Divulgação)

CBF explica regulamento com novas regras para o Brasileirão 2026

O novo regulamento do Brasileirão também contou com outras novidades. Entre uma das principais diferenças, está a definição se que o G-4 vai continuar dando vaga direta à Libertadores, enquanto segunda vaga na Copa do Brasil será pra pré-Libertadores. Isso não estava previsto.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Ainda na linha das classificações para competições continentais, que se o campeão da Copa do Brasil já estiver classificado para a fase de grupos por outra via, o vice assumirá automaticamente a vaga direta. Caso ambos os finalistas da Copa do Brasil já estejam garantidos na Libertadores, as vagas excedentes serão redistribuídas conforme a classificação do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

Existe outra novidade em relação ao regulamento do próximo ano, mas no que diz respeito aos técnicos. Os treinadores das equipes principais passam a ser obrigados a possuir a Licença PRO da CBF ou, ao menos, estar em processo de obtenção do certificado.

➡️CBF divulga tabela do Brasileirão 2026 com clássico na 2ª rodada

No caso de profissionais estrangeiros, a licença deverá ser compatível com a PRO e devidamente homologada pela Conmebol.

Para os auxiliares técnicos, a exigência segue a mesma linha, porém com a necessidade mínima da Licença A. Essa determinação não constava no regulamento da competição na edição de 2025.