Flamengo cobra valor milionário de Gerson, do Cruzeiro, na Justiça

O Flamengo entrou com uma ação judicial contra Gerson, atualmente no Cruzeiro, e a FGM Sports, empresa que pertence a Marcão, pai e empresário do jogador, cobrando R$ 42,7 milhões. O valor diz respeito ao direito de imagem previsto no último contrato do atleta com o clube rubro-negro, encerrado antes da transferência para o Zenit, da Rússia, em julho de 2025.

O processo foi protocolado na última quarta-feira (14), na 25ª Vara Cível do Rio de Janeiro, e tramita em segredo de Justiça. A informação foi publicada inicialmente pela ESPN.

A cobrança tem origem em um impasse que surgiu ainda no período em que o Zenit avaliava o pagamento da multa rescisória para contratar Gerson. Nos bastidores, o Flamengo informou ao clube russo sobre a existência de uma cláusula relacionada ao direito de imagem em caso de rompimento contratual.

No acordo de renovação assinado em abril de 2025, com validade de cinco anos, havia a previsão de uma multa indenizatória ao Rubro-Negro em caso de rescisão unilateral, correspondente ao valor restante do contrato. Como o Zenit oficializou a contratação três meses depois, o clube carioca entende ter direito a praticamente todo o montante que o jogador receberia até o fim do vínculo.

Gerson permaneceu apenas um semestre no futebol russo antes de ser negociado com o Cruzeiro por 27 milhões de euros, além de três milhões de euros em bônus, em operação que se tornou a mais cara da história do futebol brasileiro. Como o processo é recente, o atleta e seu pai ainda não foram oficialmente notificados.

