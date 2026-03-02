Tite faz balanço da campanha do Cruzeiro no Campeonato Mineiro e aponta evolução

O Cruzeiro irá enfrentar o Atlético-MG na final do Campeonato Mineiro, no próximo domingo (8), às 18h (de Brasília), no Mineirão. A equipe comandada pelo técnico Tite garantiu sua vaga no último sábado, ao bater o Pouso Alegre por 1 a 0. Após a partida, o comandante fez um balanço da campanha celeste na competição.

– Bastante difícil colocar todos os dados. Oscilou no início por uma série de fatores. Nos últimos seis jogos teve a consistência de fazer cinco vitórias, uma retomada de ritmo – analisou o técnico.

Além disso, Tite apontou uma evolução no desempenho do Cruzeiro nos últimos jogos. A equipe está invicta há seis partidas, a Raposa tem a melhor campanha do Campeonato Mineiro.

– A busca é sempre por evolução, coloquei alguns itens que são importantes, no aspecto de última jogada. Hoje a equipe foi consistente, teve as duas fases bem. Teve uma bola no primeiro tempo só, não lembro de outra finalização do adversário. Nos últimos cinco jogos sofremos gols, hoje fomos resilientes, a equipe buscou o gol no fim. Nas últimas vezes sofremos os gols nesse período. Essa evolução que a equipe precisa ter – analisou o comandante.

– O adversário fez um 6-3-1 com marcação baixa. Nós finalizamos 19 vezes, 12 dentro da área. Infiltração teve, ela teve uma falta de precisão, e no goleiro adversário, uma grande partida – disse Tite especificamente sobre a partida contra o Pouso Alegre.

Cruzeiro x Atlético-MG

Classificado com a melhor campanha da primeira fase e com duas vitórias na semifinal, o Cruzeiro enfrentará o Atlético-MG na final do Campeonato Mineiro. A equipe alvinegra empatou os dois jogos com o América-MG, na Arena MRV em 1 a 1 e no Independência em 0 a 0, e se classificou nos pênaltis.

A grande decisão do Estadual será no domingo (8), no Mineirão, às 18h (de Brasília). O confronto marcará também a volta da torcida dividida nos clássicos.

