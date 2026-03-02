Corinthians: eliminação do Paulistão dá a Dorival tempo para recuperar elenco

Eliminado do Campeonato Paulista após a derrota para o Novorizontino, o Corinthians terá o tempo de recuperação e treino que o técnico Dorival Júnior tanto esperava. Ainda neste ano, a equipe disputará a Libertadores, a Copa do Brasil e a sequência do Brasileirão.

Até a próxima partida, o Timão terá 11 dias de preparação. Os comandados de Dorival Júnior só voltam a campo no dia 11 de março, às 21h30, na Neo Química Arena, contra o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro.

A falta de tempo para o trabalho era uma das reclamações frequentes do treinador. Após o revés por 1 a 0 diante do Novorizontino, Dorival comentou sobre o período livre que terá para ajustar a equipe.

— É o tempo que nós não tivemos no início do ano. Nós tivemos oito dias para uma estreia, e estreias com jogos decisivos, importantes, não poderíamos bobear no Campeonato Paulista, já enfrentando clássico, abertura do Campeonato Brasileiro, a disputa com Flamengo. Foi bem puxado para uma equipe que descansou apenas dez dias — disse Dorival.

— Eu estou muito satisfeito com aquilo que estou vendo, a entrega que está existindo, e o Corinthians hoje poderia ter tido uma sorte melhor. Eu acho que nós jogamos para isso. Não foi um jogo brilhante, mas nós jogamos, merecendo talvez um outro momento. Não aconteceu. Temos que reconhecer o valor da equipe do Novorizontino e abraçá-los pelo momento que estão vivendo — completou.

Recuperação dos atletas e momento do Corinthians no Brasileirão

O tempo pode ser importante para o Corinthians recuperar atletas lesionados: Kaio César (lesão no músculo posterior da coxa direita), Yuri Alberto (lesão grau dois no bíceps femoral da coxa esquerda), Hugo (lesão no menisco), Matheus Pereira (lesão grau dois no bíceps femoral da coxa esquerda) e Felipe Longo (estiramento no ligamento do cotovelo direito) estão entregues ao Departamento Médico.

Dessa lista, o único jogador sem chances de retornar ao time é o lateral Hugo, que seguirá afastado devido à lesão.

O tempo também é fator importante para dois reforços recentes: Zakaria Labyad, já anunciado, apresentado e integrado aos treinos do clube; e Jesse Lingard, ainda não oficializado, mas já no Brasil para exames e assinatura de contrato.

— Você vai ter tempo de trabalhar, de recuperar, de condicionar a sua equipe, isso é muito importante. A campanha que a equipe vem fazendo é uma campanha digna — apontou.

Zakaria Labyad já foi oficializo pelo Corinthians (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)

O Corinthians começou o Brasileirão com desempenho consistente, ocupando a terceira posição após quatro rodadas. Com duas vitórias, um empate e uma derrota, a equipe soma sete pontos, marcou cinco gols e sofreu três, garantindo saldo positivo de dois.

— Nós estamos na quarta, quinta colocação. É uma campanha digna. Se não fosse o primeiro resultado que tivemos, nós estaríamos muito próximos da liderança da competição. Não é este o objetivo neste momento. É encorparmos ainda mais a nossa equipe e provocarmos um ano muito melhor do que foi o ano anterior, e eu tenho certeza que isso vai acontecer se tudo aquilo que nós estamos planejando aconteça para a nossa equipe. E olha que nós não estamos forçando nada. Estamos buscando oportunidades no mercado que têm sido importantes para todos nós — concluiu.

Calendário

Corinthians x Coritiba – Quarta-feira, 11/03, às 21h30

– Quarta-feira, 11/03, às 21h30 Santos x Corinthians – Domingo, 15/03, às 16h00

– Domingo, 15/03, às 16h00 Chapecoense x Corinthians – Domingo, 19/03, às 21h30

– Domingo, 19/03, às 21h30 Corinthians x Flamengo – Quarta-feira, 22/03, às 20h30

