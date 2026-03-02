O Fluminense avançou para a mais uma final de Campeonato Carioca após eliminar o Vasco por 2 a 1 no placar agregado. Quem teve papel fundamental na classificação foi Fábio, que defendeu pênalti de Brenner e deu fôlego para o Tricolor buscar o gol de empate no Maracanã.

Após a classificação, o goleiro foi questionado sobre a importância da competição e colocou de lado a narrativa de desvalorização. Destacando o peso dos clássicos e as histórias centenárias, o arqueiro valorizou o feito do time.

—É gratificante, né? Só desvaloriza quem não tá na final e quem não consegue ganhar. Porque, pra ganhar, o Campeonato Carioca gera muita dificuldade e, queira ou não queira, são clássicos que movem aí a história das equipes que têm a oportunidade de vencer uma grande final. Mexe com tradição e amor das torcidas. Então, com certeza, é um campeonato que a gente valoriza muito e a gente lutou muito pra conseguir chegar nessa final. E vai ser um jogo difícil, como o Flamengo também tem o mesmo pensamento quando enfrenta o Fluminense. E a gente espera, durante essa semana, que vai ter preparação, fazer o que é necessário, mas o mais necessário mesmo é a atitude dentro de campo, né? Na decisão de colocar tudo que foi treinado, toda a concentração, todo o foco e todo o empenho pra conseguir o objetivo final, que é a conquista do campeonato.

Fábio defendeu pênalti cobrado por Brenner na semifinal entre Fluminense e Vasco, pelo Carioca (foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

No Fluminense desde 2022, Fábio chega a sua quarta decisão de Campeonato Carioca com dois títulos conquistados. Ao projetar a final, pregou cautela e mostrou ambição com a chance de levantar mais uma taça.

— Como se fosse a primeira oportunidade de vivenciar um grande jogo. E assim que a gente tem que enfrentar qualquer equipe. A gente não pode se colocar em uma posição de comodidade, porque o futebol já viu várias situações. E a gente tem vários exemplos. Quando você se acomoda, deixa de fazer algo achando que já é suficiente, você é surpreendido. E às vezes surpreendido em uma disputa de final, uma etapa de uma fase, uma competição difícil. E aí você é desclassificado. É como a gente tem que estar sempre se posicionando, tendo bastante respeito para qualquer adversário. É isso que a gente tenta sempre frisar no dia a dia, antes dos jogos, quando vai entrar no último detalhe no túnel. A gente tenta sempre frisar que tem que fazer a diferença hoje, não amanhã. Amanhã não vale nada. Tem que ser naquela partida, presente, para que a gente possa ser merecedor de estar em campo, vestindo a camisa do Fluminense e conseguindo os títulos que é o que a gente quer para o nosso torcedor.

O desempenho na semifinal não foi bom, mas a classificação dá tranquilidade para que o Fluminense possa olhar com atenção para o que precisa evoluir. Ao analisar a partida, Fábio identificou alguns desses pontos e reconheceu o alerta ligado para os erros.

— São vários fatores. Hoje a gente meio que não conseguiu encaixar a nossa pressão ofensiva e quase teve também mérito de conseguir sair na hora que a gente subiu a pressão. E na saída de bolas a gente não conseguiu colocar o ritmo necessário, ficou muito moroso e aí se torna mais fácil você conseguir a marcação e o Vasco soube que fazer essa opressão. Então são alguns fatores, mas a gente deu muito espaço e o Vasco conseguiu dominar o jogo nessa parte, principalmente no início da partida. Acho que também a cobrança que a gente não conseguiu fazer o gol também traz mais pressão e traz mais motivação ao Vasco naquele determinado momento da partida. Então são alguns fatores, isso que a gente tem que rever. Pode acontecer, não vem acontecendo, mas serve de alerta porque você pode deixar de ir para uma final, deixar o título escapar quando você não faz o que tem que fazer dentro do jogo.

Primeiro finalista definido, o Flu aguarda a definição de Flamengo e Madureira, que jogam nesta segunda-feira (2), às 21h, no Maracanã.

