Vasco mostra evolução mesmo em eliminação e terá tempo para planejar novo trabalho

O Vasco mostrou evolução, fez uma partida superior em relação aos compromissos recentes, mas esbarrou na própria limitação e se despediu do Campeonato Carioca na semifinal após empate em 1 a 1 com o Fluminense. Agora, o clube prepara terreno para chegada de um novo trabalho.

A semana após a saída de Fernando Diniz apresentou o Cruz-Maltino com uma nova cara. Se na derrota para o Santos, pelo Brasileirão, o time mostrou organização, contra o Fluminense foi a vez de aumentar a produção.

No Maracanã, o Vasco criou bem e teve as principais chances do clássico. Faltou o poder de decisão no terço final. Quando teve a chance nos pés em cobrança de pênalti para ampliar e encaminhar a classificação, Brenner parou em Fábio e, depois, viu Ganso converter aos 42 minutos e jogar um balde de água fria.

Brenner, do Vasco, perdeu pênalti contra o Fluminense (Foto: André Fabiano/Código 19/Gazeta Press)

Vasco terá tempo para trabalhar

Os ajustes são naturais de uma equipe em reconstrução e que tenta se moldar após saídas de três pilares. O tema foi abordado pelo interino Bruno Lazaroni, que destacou ainda o calendário apertado no começo do ano.

— A saída de três pilares do time está influenciado diretamente, de uma forma geral. Vegetti e Rayan, duas referências na fase ofensiva a número de gols, e Coutinho tem uma representatividade muito grande, jogador de nível internacional, que nós não gostaríamos de ter saído. Vão ter que surgir novas lideranças, é importante demais — disse Lazaroni.

— Mas eu acredito muito no treino. Com a chegada desses novos jogadores, demanda um pouco mais de tempo. Estava fazendo uma reflexão entre hoje e ontem, a gente se apresentou com grupo principal no dia 5 de janeiro. Tivemos 11 sessões de treino em 10 dias. Depois foram 43 dias jogando, hoje foi o 13º jogo com uma semana cheia só nesse período. Então não deu muito para treinar. Agora vamos ter um pouquinho mais de tempo, em torno de 10 dias — destacou.

O Vasco está no mercado em busca de um novo treinador. O nome mais forte nos bastidores é o de Renato Gaúcho, que chegaria com a missão de preparar a equipe já de olho no próximo compromisso, contra o Palmeiras, pelo Brasileirão, no dia 12.

