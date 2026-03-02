Atlético-MG mantém maior hegemonia no Brasil em campeonatos estaduais

Neste domingo (1º), o Atlético venceu o América nos pênaltis e garantiu vaga em mais uma final do Campeonato Mineiro. O clube alvinegro mantém a maior hegemonia em torneios estaduais entre as equipes do futebol brasileiro.

O Galo chegou à sua 20ª decisão consecutiva no Estadual. A equipe não fica fora da final desde 2006, quando foi eliminada pelo Cruzeiro nas semifinais.

A atual sequência de presença em finais é a mais longa em vigor entre os clubes que disputam campeonatos estaduais no país. Atrás do Galo, aparecem o CRB, com 15 finais consecutivas no Alagoano (2012–2026), o Grêmio, com nove decisões seguidas no Gaúcho (2018–2026), e o Fortaleza, também com nove finais consecutivas no Cearense (2018–2026).

Nas últimas 19 finais disputadas, o Atlético conquistou o título em 12 oportunidades. Agora, além de buscar mais uma taça, o clube tenta alcançar um feito histórico: o heptacampeonato estadual. Desde 2020, o Galo venceu todas as edições do Mineiro.

Ao todo, o Atlético soma 50 títulos estaduais e é, de forma isolada, o maior campeão de Minas Gerais. Na sequência aparecem o Cruzeiro, com 38 conquistas, e o América, com 16.

Atlético x América pelo Mineiro (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético e Cruzeiro na final

O Campeonato Mineiro de 2026 será decidido no maior clássico do estado: Atlético x Cruzeiro. O Galo garantiu vaga na final após eliminar o América, enquanto o Cruzeiro superou o Pouso Alegre nas semifinais.

As equipes voltam a se enfrentar em uma decisão estadual após dois anos. A última final entre os rivais foi em 2024, quando o Atlético conquistou o título. Na ocasião, houve empate por 2 a 2 no jogo de ida, na Arena MRV, e vitória alvinegra por 3 a 1 na partida de volta, no Mineirão com mando do Cruzeiro.

Em 2026, a taça será decidida em jogo único, com mando da Federação Mineira de Futebol (FMF). A partida está marcada para o próximo domingo, às 18h no Mineirão. O confronto terá torcida dividida, 50/50, com metade de torcedores do Galo e a outra metade da raposa.