Calleri lamenta eliminação do São Paulo e cita erro contra o Palmeiras: 'Não podia'
Atacante pede reação do grupo para a sequência da temporada
O São Paulo foi eliminado do Campeonato Paulista pelo Palmeiras na noite deste domingo (01), na Arena Barueri, ao perder por 2 a 1. O gol do Tricolor foi marcado por Jonathan Calleri, em cobrança de pênalti na segunda etapa.
Ao término da partida, em entrevista à "Cazé TV", Calleri foi breve nas declarações, lamentou um dos gols sofridos e afirmou que é preciso "levantar a cabeça".
— Acho que a gente trabalhou duas semanas de um jeito, e tomamos um gol de um jeito que não podia. É seguir trabalhando, dando continuidade, e tentando fazer o que a gente fez no primeiro tempo de hoje — disse o jogador.
Com a eliminação, o São Paulo volta a campo no dia 12 de março, contra a Chapecoense, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro. Na temporada, o Tricolor ainda disputa a Copa Sul-Americana e a Copa do Brasil.
Próximos jogos do São Paulo:
- São Paulo x Chapecoense — 12/03, às 20:00
- Bragantino x São Paulo — 15/03, às 20:30
- Atlético-MG x São Paulo — 18/03, às 20:00
- São Paulo x Palmeiras — 21/03, às 21:00
- Internacional x São Paulo — 01/04, horário a confirmar
- São Paulo x Cruzeiro — 05/04, horário a confirmar
- EC Vitória x São Paulo — 12/04, horário a confirmar
