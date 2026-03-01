Calleri lamenta eliminação do São Paulo e cita erro contra o Palmeiras: 'Não podia'

O São Paulo foi eliminado do Campeonato Paulista pelo Palmeiras na noite deste domingo (01), na Arena Barueri, ao perder por 2 a 1. O gol do Tricolor foi marcado por Jonathan Calleri, em cobrança de pênalti na segunda etapa.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Ao término da partida, em entrevista à "Cazé TV", Calleri foi breve nas declarações, lamentou um dos gols sofridos e afirmou que é preciso "levantar a cabeça".

— Acho que a gente trabalhou duas semanas de um jeito, e tomamos um gol de um jeito que não podia. É seguir trabalhando, dando continuidade, e tentando fazer o que a gente fez no primeiro tempo de hoje — disse o jogador.

continua após a publicidade

Com a eliminação, o São Paulo volta a campo no dia 12 de março, contra a Chapecoense, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro. Na temporada, o Tricolor ainda disputa a Copa Sul-Americana e a Copa do Brasil.

Calleri marcou o gol do São Paulo (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)

Próximos jogos do São Paulo:

São Paulo x Chapecoense — 12/03, às 20:00

Bragantino x São Paulo — 15/03, às 20:30

Atlético-MG x São Paulo — 18/03, às 20:00

São Paulo x Palmeiras — 21/03, às 21:00

Internacional x São Paulo — 01/04, horário a confirmar

São Paulo x Cruzeiro — 05/04, horário a confirmar

EC Vitória x São Paulo — 12/04, horário a confirmar

+ Aposte nos jogos do Campeonato Brasileiro!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.