menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSão Paulo

Calleri lamenta eliminação do São Paulo e cita erro contra o Palmeiras: 'Não podia'

Atacante pede reação do grupo para a sequência da temporada

Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 01/03/2026
23:20
Atualizado há 1 minutos
Calleri lamentou a derrota do São Paulo (Foto: Jhony Inacio/Agência Enquadrar/Gazeta Press)
imagem cameraCalleri lamentou a derrota do São Paulo (Foto: Jhony Inacio/Agência Enquadrar/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O São Paulo foi eliminado do Campeonato Paulista pelo Palmeiras na noite deste domingo (01), na Arena Barueri, ao perder por 2 a 1. O gol do Tricolor foi marcado por Jonathan Calleri, em cobrança de pênalti na segunda etapa.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Ao término da partida, em entrevista à "Cazé TV", Calleri foi breve nas declarações, lamentou um dos gols sofridos e afirmou que é preciso "levantar a cabeça".

— Acho que a gente trabalhou duas semanas de um jeito, e tomamos um gol de um jeito que não podia. É seguir trabalhando, dando continuidade, e tentando fazer o que a gente fez no primeiro tempo de hoje — disse o jogador.

continua após a publicidade

Com a eliminação, o São Paulo volta a campo no dia 12 de março, contra a Chapecoense, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro. Na temporada, o Tricolor ainda disputa a Copa Sul-Americana e a Copa do Brasil.

Calleri marcou o gol do São Paulo (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)
Calleri marcou o gol do São Paulo (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)

Próximos jogos do São Paulo:

  • São Paulo x Chapecoense — 12/03, às 20:00
  • Bragantino x São Paulo — 15/03, às 20:30
  • Atlético-MG x São Paulo — 18/03, às 20:00
  • São Paulo x Palmeiras — 21/03, às 21:00
  • Internacional x São Paulo — 01/04, horário a confirmar
  • São Paulo x Cruzeiro — 05/04, horário a confirmar
  • EC Vitória x São Paulo — 12/04, horário a confirmar

+ Aposte nos jogos do Campeonato Brasileiro!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias