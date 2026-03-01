Rui Costa se manifesta após eliminação do São Paulo e critica arbitragem

Rui Costa deu entrevista coletiva após a eliminação do São Paulo na semifinal do Campeonato Paulista, após ser derrotado pelo Palmeiras por 2 a 1. O diretor executivo falou sobre as polêmicas de arbitragem e sobre o suposto pênalti não marcado em favor ao Tricolor.

O lance polêmico aconteceu ainda no começo do segundo tempo. A bola bateu no braço de Gustavo Gómez, mas a árbitra Daiane Muniz não consultou o VAR e mandou seguir. Rui Costa revelou uma conversa que teve com a juíza.

– Eu estou aqui em respeito ao torcedor do São Paulo, à comissão técnica. Trinta e três atletas estiveram aqui porque esse jogo seria importante para nós. Não me lembro de vir aqui reclamar de arbitragem, o São Paulo não tem essa prática, outros times fazem isso. Quero começar essa fala dizendo que estava em uma reunião na FPF. A Daiane ficou na minha frente na mesa, eu a parabenizei porque, contra o Bragantino, fez uma arbitragem de Premier League. Porém, hoje ela não está sozinha. O futebol evoluiu, a dinâmica de jogo evoluiu, é impossível que o VAR não tenha recomendado. Ela tem o privilégio de checar cinco, dez, 70 vezes. Na 70ª, era pênalti - disse.

– Quando se encontram duas equipes muito fortes, em um jogo decisivo e único, a decisão da arbitragem é muito importante. Estamos aqui porque a gente não pode fazer disso algo comum e normal - completou Rui Costa.

Como foi a eliminação do São Paulo

O Palmeiras garantiu vaga na final do Campeonato Paulista ao vencer o São Paulo por 2 a 1, neste domingo (1º), na Arena Barueri. Mauricio e Flaco López anotaram para o Alviverde, e Calleri descontou para os visitantes. Na decisão, o time comandado por Abel Ferreira enfrentará o Novorizontino.

Na outra semifinal, o Novorizontino venceu o Corinthians por 1 a 0 e assegurou vaga na decisão. Com melhor saldo de gols em relação ao Palmeiras, o time do interior terá a vantagem de disputar o segundo jogo como mandante. A Federação Paulista de Futebol (FPF) ainda irá detalhar a tabela da final do torneio estadual, cujas partidas estão previstas para os dias 4 e 8 de março.