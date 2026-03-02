Crespo abre o jogo sobre sintético e Lucas Moura em eliminação do São Paulo

Hernán Crespo foi questionado sobre Lucas Moura ter jogado no gramado sintético da Arena Barueri neste domingo (1), na eliminação do São Paulo pela semifinal do Campeonato Paulista. O técnico negou que tenha afetado seu desempenho em campo.

continua após a publicidade

- Não quero entrar na situação do gramado. Eu sou de uma geração diferente. Eu jogava com neve, com frio, com calor, com fuso horário. Gramado é gramado, eu prefiro a velha geração, faz parte da evolução, das escolhas dos clubes, tem que respeitar - opinou Crespo.

+ Aposte nos jogos do Campeonato Brasileiro!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Lucas Moura analisou o resultado do São Paulo contra o Palmeiras (Foto: Anderson Lira/CÃ³digo 19/Gazeta Press) <br>

Como foi o jogo entre Palmeiras e São Paulo?

O Palmeiras garantiu vaga na final do Campeonato Paulista ao vencer o São Paulo por 2 a 1, neste domingo (1º), na Arena Barueri. Mauricio e Flaco López anotaram para o Alviverde, e Calleri descontou para os visitantes. Na decisão, o time comandado por Abel Ferreira enfrentará o Novorizontino.

Na outra semifinal, o Novorizontino venceu o Corinthians por 1 a 0 e assegurou vaga na decisão. Com melhor saldo de gols em relação ao Palmeiras, o time do interior terá a vantagem de disputar o segundo jogo como mandante. A Federação Paulista de Futebol (FPF) ainda irá detalhar a tabela da final do torneio estadual, cujas partidas estão previstas para os dias 4 e 8 de março.