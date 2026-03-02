Crespo abre o jogo sobre sintético e Lucas Moura em eliminação do São Paulo
Jogador foi titular contra o Palmeiras
Hernán Crespo foi questionado sobre Lucas Moura ter jogado no gramado sintético da Arena Barueri neste domingo (1), na eliminação do São Paulo pela semifinal do Campeonato Paulista. O técnico negou que tenha afetado seu desempenho em campo.
- Não quero entrar na situação do gramado. Eu sou de uma geração diferente. Eu jogava com neve, com frio, com calor, com fuso horário. Gramado é gramado, eu prefiro a velha geração, faz parte da evolução, das escolhas dos clubes, tem que respeitar - opinou Crespo.
Como foi o jogo entre Palmeiras e São Paulo?
O Palmeiras garantiu vaga na final do Campeonato Paulista ao vencer o São Paulo por 2 a 1, neste domingo (1º), na Arena Barueri. Mauricio e Flaco López anotaram para o Alviverde, e Calleri descontou para os visitantes. Na decisão, o time comandado por Abel Ferreira enfrentará o Novorizontino.
Na outra semifinal, o Novorizontino venceu o Corinthians por 1 a 0 e assegurou vaga na decisão. Com melhor saldo de gols em relação ao Palmeiras, o time do interior terá a vantagem de disputar o segundo jogo como mandante. A Federação Paulista de Futebol (FPF) ainda irá detalhar a tabela da final do torneio estadual, cujas partidas estão previstas para os dias 4 e 8 de março.
