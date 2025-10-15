menu hamburguer
Flamengo

Flamengo tem três desfalques para clássico contra o Botafogo

O clássico acontece nesta quarta-feira (15), às 19h30

Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
15/10/2025
17:44
imagem camera Time do Flamengo em campo pelo Brasileirão (Foto: Joisel Amaral/AGIF)
O Flamengo terá três desfalques para enfrentar o Botafogo pela 28ª rodada do Brasileirão. Sem Saúl, De la Cruz e Allan, o Fla entra em campo nesta quarta-feira (15), às 19h30, no Nilton Santos.

Os motivos são variados para as ausências. O espanhol se recupera de dores no calcanhar esquerdo e ainda não possui condições de jogo; o uruguaio será poupado em virtude do gramado sintético; e, por fim, Allan, com dores no pé esquerdo, também não está pronto para retornar.

➡️ Ao Lance!, Hernane relembra goleada histórica do Flamengo contra o Botafogo: ‘Inspirado’

Apesar dos desfalques, o Rubro-Negro terá Erick Pulgar à disposição pela primeira vez desde que sofreu a lesão no quinto metatarso, durante o Mundial de Clubes, em junho. O retorno do chileno, no entanto, é tratado com cautela por conta do sintético usado no estádio do Botafogo.

O meia, assim como Arrascaeta, Allan, Carrascal e Jorginho, está pendurado. A preocupação é com a rodada seguinte, em que o Flamengo enfrenta o Palmeiras, concorrente direto pela liderança do Brasileirão.

Confira os relacionados para Botafogo x Flamengo

Relacionados do Flamengo para o jogo contra o Botafogo
Relacionados do Flamengo para o jogo contra o Botafogo (Foto: Reprodução)

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Próximos jogos do Flamengo

Depois de enfrentar o Botafogo pelo Brasileirão, o Flamengo terá a seguinte sequência de jogos:

  • Brasileirão - 19/10: Flamengo x Palmeiras - Maracanã
  • Libertadores - 22/10: Flamengo x Racing - Maracanã
  • Brasileirão - 25/10: Fortaleza x Flamengo - Arena Castelão
  • Libertadores - 29/10: Racing x Flamengo - El Cilindro

Confira as informações do jogo entre Botafogo e Flamengo

✅ FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO X FLAMENGO
28ª RODADA DO BRASILEIRÃO

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 15 de outubro, 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Transmissão: CazéTV (Youtube), Premiere (pay-per-view) e Record (TV aberta)
🧑‍⚖️ Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)
🚩 Assistentes: Rodrigo Henrique Correa (RJ) e Victor Hugo dos Santos (PR)
🏁 VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

