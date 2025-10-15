Flamengo tem três desfalques para clássico contra o Botafogo

O Flamengo terá três desfalques para enfrentar o Botafogo pela 28ª rodada do Brasileirão. Sem Saúl, De la Cruz e Allan, o Fla entra em campo nesta quarta-feira (15), às 19h30, no Nilton Santos.

Os motivos são variados para as ausências. O espanhol se recupera de dores no calcanhar esquerdo e ainda não possui condições de jogo; o uruguaio será poupado em virtude do gramado sintético; e, por fim, Allan, com dores no pé esquerdo, também não está pronto para retornar.

Apesar dos desfalques, o Rubro-Negro terá Erick Pulgar à disposição pela primeira vez desde que sofreu a lesão no quinto metatarso, durante o Mundial de Clubes, em junho. O retorno do chileno, no entanto, é tratado com cautela por conta do sintético usado no estádio do Botafogo.

O meia, assim como Arrascaeta, Allan, Carrascal e Jorginho, está pendurado. A preocupação é com a rodada seguinte, em que o Flamengo enfrenta o Palmeiras, concorrente direto pela liderança do Brasileirão.

Confira os relacionados para Botafogo x Flamengo

Relacionados do Flamengo para o jogo contra o Botafogo (Foto: Reprodução)

Próximos jogos do Flamengo

Depois de enfrentar o Botafogo pelo Brasileirão, o Flamengo terá a seguinte sequência de jogos:

Brasileirão - 19/10: Flamengo x Palmeiras - Maracanã

x Palmeiras - Maracanã Libertadores - 22/10: Flamengo x Racing - Maracanã

x Racing - Maracanã Brasileirão - 25/10: Fortaleza x Flamengo - Arena Castelão

- Arena Castelão Libertadores - 29/10: Racing x Flamengo - El Cilindro

Confira as informações do jogo entre Botafogo e Flamengo

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X FLAMENGO

28ª RODADA DO BRASILEIRÃO

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 15 de outubro, 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

📺 Transmissão: CazéTV (Youtube), Premiere (pay-per-view) e Record (TV aberta)

🧑‍⚖️ Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

🚩 Assistentes: Rodrigo Henrique Correa (RJ) e Victor Hugo dos Santos (PR)

🏁 VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)