Filipe Luís define Flamengo para enfrentar o Botafogo; veja a escalação
Equipes se enfrentam na noite desta quarta-feira
- Matéria
- Mais Notícias
O técnico Filipe Luís definiu a escalação do Flamengo para enfrentar o Botafogo na noite desta quarta-feira (15), às 19h30 (de Brasília), pelo Brasileirão. No Estádio Nilton Santos, o Rubro-Negro terá o retorno de Pulgar, no banco de reservas após período afastado por lesão.
Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro: o que está em jogo na briga pelo título do Brasileirão?
Futebol Nacional
Botafogo x Flamengo: veja seleção dos jogadores mais caros do clássico
Lance! Biz
Flamengo tem lista de pendurados para enfrentar o Botafogo; Palmeiras é o próximo adversário
Flamengo
O Flamengo entra em campo com: Rossi; Royal, Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Evertton Araújo e Arrascaeta; Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro.
Para o clássico, o técnico rubro-negro não contará com Danilo e Wallace Yan, que cumprem suspensão automática. Léo Pereira e Alex Sandro, desfalques contra o Bahia, estão de volta.
O Flamengo vem de derrota no Brasileirão. Na 27ª rodada, perdeu por 1 a 0 para o Bahia e teve dois jogadores expulsos. Quem lidera o torneio é o Palmeiras com 58 pontos (duas vitórias a mais).
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
Confira as informações do jogo entre Botafogo e Flamengo
✅ FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO X FLAMENGO
28ª RODADA DO BRASILEIRÃO
🗓️ Data e horário: quarta-feira, 15 de outubro, 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Transmissão: CazéTV (Youtube), Premiere (pay-per-view) e Record (TV aberta)
🧑⚖️ Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)
🚩 Assistentes: Rodrigo Henrique Correa (RJ) e Victor Hugo dos Santos (PR)
🏁 VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)
Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias