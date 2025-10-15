menu hamburguer
Filipe Luís define Flamengo para enfrentar o Botafogo; veja a escalação

Equipes se enfrentam na noite desta quarta-feira

Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/10/2025
18:37
Filipe Luís ao lado de Arrascaeta (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
imagem cameraFilipe Luís ao lado de Arrascaeta (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
O técnico Filipe Luís definiu a escalação do Flamengo para enfrentar o Botafogo na noite desta quarta-feira (15), às 19h30 (de Brasília), pelo Brasileirão. No Estádio Nilton Santos, o Rubro-Negro terá o retorno de Pulgar, no banco de reservas após período afastado por lesão.

O Flamengo entra em campo com: Rossi; Royal, Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Evertton Araújo e Arrascaeta; Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro.

Para o clássico, o técnico rubro-negro não contará com Danilo e Wallace Yan, que cumprem suspensão automática. Léo Pereira e Alex Sandro, desfalques contra o Bahia, estão de volta.

O Flamengo vem de derrota no Brasileirão. Na 27ª rodada, perdeu por 1 a 0 para o Bahia e teve dois jogadores expulsos. Quem lidera o torneio é o Palmeiras com 58 pontos (duas vitórias a mais).

Confira as informações do jogo entre Botafogo e Flamengo

✅ FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO X FLAMENGO
28ª RODADA DO BRASILEIRÃO

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 15 de outubro, 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Transmissão: CazéTV (Youtube), Premiere (pay-per-view) e Record (TV aberta)
🧑‍⚖️ Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)
🚩 Assistentes: Rodrigo Henrique Correa (RJ) e Victor Hugo dos Santos (PR)
🏁 VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Filipe Luís comanda o Flamengo contra o Bahia em meio as negociações de renovações
Filipe Luís durante partida do Brasileirão (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

