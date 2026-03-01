Crespo explica Luan como titular e fala sobre arbitragem em eliminação do São Paulo

Hernán Crespo falou sobre a eliminação do São Paulo contra o Palmeiras em jogo válido pela semifinal do Campeonato Paulista. Crespo explicou um dos assuntos que mais gerou barulho entre os torcedores: a escolha de Luan como titular no lugar de Danielzinho, que começou no banco.

continua após a publicidade

De acordo com o técnico, Danielzinho estava com uma sobrecarga e a questão física teria pesado - citando desde o jogo contra o Bragantino.

- Danielzinho não estava 100% fisicamente. A gente precisou mudar contra o Bragantino e ele ficou fora contra o Coritiba. A escolha foi pelo Luan, pelas características do rival. Precisávamos fisicamente de um jogador como o Luan. Pessoalmente, acho que deu certo. A ideia era não mudar, talvez arriscar fisicamente - disse Crespo.

- Isso que falei antes, devo ficar muito atento às condições físicas dos jogadores. Precisamos de jogadores 100%. Não queria arriscar ele. O jogo muda e estava muito mais aberto. Ele entrou por bastante tempo. O fato especial é que ele acabou o jogo bem - completou.

continua após a publicidade

Crespo falou sobre arbitragem em decisão

A arbitragem foi outro assunto citado. Inclusive, antes da coletiva de imprensa do treinador, o diretor Rui Costa chegou a se manifestar publicamente sobre o assunto. Um lance em específico foi o destaque: um suposto pênalti não consultado no VAR - e não marcado por consequência -, após a bola bater no braço de Gustavo Gómez. Crespo evitou entrar em detalhes.

+ Veja gols de Palmeiras x São Paulo

(Foto: Geraldo Bubniak/AGB)

- Vocês já sabem, acontecem coisas como aconteceram no Morumbis, que foram escandalosas, mas não falo de arbitragem. Acho que as imagens falam. Junto com o VAR, escolheram que não era assim - destacou Crespo.

continua após a publicidade

+ Aposte nos jogos do Campeonato Brasileiro!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Como foi o jogo entre Palmeiras e São Paulo?

O Palmeiras garantiu vaga na final do Campeonato Paulista ao vencer o São Paulo por 2 a 1, neste domingo (1º), na Arena Barueri. Mauricio e Flaco López anotaram para o Alviverde, e Calleri descontou para os visitantes. Na decisão, o time comandado por Abel Ferreira enfrentará o Novorizontino.

Na outra semifinal, o Novorizontino venceu o Corinthians por 1 a 0 e assegurou vaga na decisão. Com melhor saldo de gols em relação ao Palmeiras, o time do interior terá a vantagem de disputar o segundo jogo como mandante. A Federação Paulista de Futebol (FPF) ainda irá detalhar a tabela da final do torneio estadual, cujas partidas estão previstas para os dias 4 e 8 de março.