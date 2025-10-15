menu hamburguer
Jornalistas criticam decisão da arbitragem em Botafogo x Flamengo: ‘Não é possível’

Clássico acontece pela 28ª rodada do Brasileirão

Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/10/2025
20:44
Botafogo e Flamengo se enfrentam pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
imagem cameraBotafogo e Flamengo se enfrentam pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
O primeiro tempo entre Botafogo e Flamego, desta quarta-feira (15), no Nilton Santos, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi marcado por polêmica. Nas redes sociais, jornalistas criticaram um possível pênalti não marcado pelo árbitro Alex Gomes Stefano no clássico.

O lance aconteceu aos 33 minutos. Na ocasião, o atacante Luiz Araújo avançou e ao entrar na área adversária dividiu a bola com o volante Allan. O camisa 7 do Rubro-Negro caiu de forma imediata no gramado e por lá ficou. A partida precisou ser paralisada para atendimento.

Durante o período, jogadores do Flamengo pediram a marcação de um pênalti na jogada. Contudo, o árbitro Alex Gomes Stefano entendeu que a disputa foi limpa, e assim, não marcou nenhuma falta. O VAR não entrou em ação.

Não demorou muito para a jogada viralizar nas redes sociais. Com a comoção do caso entre os torcedores, alguns jornalistas discordaram da marcação da arbitragem e dispararam críticas. Veja a repercussão abaixo:

