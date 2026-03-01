Em um jogo com possíveis vilões para o Fluminense, Fábio surgiu como herói no momento em que o time mais precisou diante do Vasco. O goleiro salvou um pênalti e recolocou o Flu no jogo depois de Renê desperdiçar uma cobrança no primeiro tempo.

Após a partida, com a vaga garantida na final do Campeonato Carioca, o arqueiro comentou a batida do companheiro e enfatizou a qualidade que possui. O lateral também é um dos responsáveis pela bola parada do Tricolor e, segundo o camisa 1, vinha treinando bem o fundamento.

- Tinha visto nos treinamentos e também quando teve a oportunidade de bater em jogos ou alguma decisão de pênalti. O Renê sempre tem muita qualidade e isso daí pra nós (goleiros) dificulta. O cara que vem olhando muito. Porque a gente tenta induzir ao máximo, mas a gente sempre tem que sair depois da batida, né? Se a gente sai muito antes, um cara que tem essa facilidade consegue inverter o canto. Mais ou menos como o Ganso fez ali.

Renê perde pênalti em Fluminense x Vasco, pelo Campeonato Carioca (Foto: Dhavid Normando/Código 19/Gazeta Press)

Depois do pênalti perdido, o Vasco cresceu no jogo e pressionou o Flu durante toda a primeira etapa, conseguindo um gol importante aos 35 minutos, com Cauan Barros. Com o final feliz para o clube de Laranjeiras, Fábio enxerga na situação uma oportunidade de aprendizado para melhorarem ao longo da temporada, que ainda reserva compromissos pelo Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores.

- E tinha que acontecer, a gente começou bem, tivemos essa oportunidade de fazer a cobrança e dar uma tranquilidade, mas tudo tem um propósito. E isso serviu pra que a gente possa olhar o que é necessário pra corrigir a forma de atuar, né, nesses jogos decisivos, principalmente que cada vez mais agora, vai afunilando mais nos jogos tanto com o Brasileiro, daqui a pouco vai começar a Copa do Brasil, vai começar a Libertadores. Então a gente tem que usar isso que às vezes não deu certo, pra que a gente possa evoluir pra próxima partida, né? Mas o Renê é um dos melhores batedores aí que eu já tive a oportunidade de trabalhar junto e até de jogar contra. - completou Fábio.

Com o empate em 1 a 1, o Tricolor saiu vitorioso no placar agregado (2 a 1) e aguarda a definição de Flamengo e Madureira, que se enfrentam na segunda-feira (2), no Maracanã. O Rubro-Negro venceu o primeiro jogo por 3 a 0 e possui ampla vantagem para ir à decisão.

