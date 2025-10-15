Botafogo está escalado para clássico com o Flamengo; veja time
Davide Ancelotti segue com muitos desfalques no elenco
O Botafogo está escalado para o clássico desta quarta-feira (15), com o Flamengo, no Nilton Santos, às 19h30 (de Brasília), válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Davide Ancelotti segue com muitos desfalques na parte final da competição.
A equipe alvinegra ainda terá a linha de defesa muito modificada. Além de Alex Telles, em recuperação por dores no joelho, e Vitinho retornando de viagem da Data Fifa com a Seleção, Mateo Ponte e Cuiabano farão as laterais. Kaio Pantaleão, zagueiro, está fora da temporada e passará por cirurgia no joelho esquerdo. Marçal ocupará a vaga.
Sem Newton, suspenso, Allan entra no meio-campo para formar dupla com o capitão Marlon Freitas. Savarino fará a posição mais avançada. No ataque, nenhuma surpresa.
Com isso, isso, o Botafogo vai a campo com: Léo Linck, Mateo Ponte, Marçal, Barboza e Cuiabano; Allan, Marlon Freitas e Savarino; Artur, Santiago Rodríguez e Arthur Cabral.
Do outro lado do clássico, o Flamengo, comandado por Filipe Luís, terá seguinte 11 inicial: Rossi; Royal, Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Evertton Araújo e Arrascaeta; Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro.
Veja mais informações de Botafogo x Flamengo:
✅ FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO X FLAMENGO
28ª RODADA DO BRASILEIRÃO
🗓️ Data e horário: quarta-feira, 15 de outubro, 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Transmissão: CazéTV (Youtube), Premiere (pay-per-view) e Record (TV aberta)
🧑⚖️ Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)
🚩 Assistentes: Rodrigo Henrique Correa (RJ) e Victor Hugo dos Santos (PR)
🏁 VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)
⚽ ESCALAÇÕES
BOTAFOGO (Técnico: Davide Ancelotti)
Léo Linck, Mateo Ponte, Marçal, Barboza e Cuiabano; Allan, Marlon Freitas e Savarino; Artur, Santiago Rodríguez e Arthur Cabral.
FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)
Rossi; Royal, Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Evertton Araújo e Arrascaeta; Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro.
