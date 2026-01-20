Flamengo ainda busca Marcos Antônio no São Paulo; entenda interesse

O Flamengo ainda não desistiu da ideia te tentar trazer Marcos Antônio, do São Paulo, para a equipe, segundo apurou o Lance!.

O São Paulo adquiriu o meia em definitivo junto à Lazio, em uma negociação avaliada em R$ 26,3 milhões, e entende que só aceitaria liberá-lo mediante uma compensação financeira compatível. Inclusive, a reportagem ouviu que o Flamengo chegou até a consultar o time italiano para saber se os pagamentos estão em dia, como se fosse ter um "argumento" maior em cima do interesse.

continua após a publicidade

Porém, mesmo que o interesse ainda esteja de pé, o Rubro-Negro freou as conversas e propostas por conta da negociação com Paquetá.

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Dentro do clube, o foco das movimentações está concentrado na situação de Lucas Paquetá, o que faz com que a negociação por Marcos Antônio esteja caminhando lentamente e ainda sem uma resolução. O meio-campista da Seleção Brasileira e do West Ham, da Inglaterra, Lucas Paquetá, vive um momento decisivo em sua carreira. O jogador pode retornar ao Flamengo em breve, clube que o revelou, ainda nesta janela de transferências.

(Foto: Jota Erre/Agif/Gazeta Press)

São Paulo pensou em ter Allan, do Flamengo

Se por um lado o Flamengo olhava para Marcos Antônio, mesmo com a resistência tricolor, o São Paulo olhou para Allan. O jogador de 28 anos teve temporada discreta no rubro-negro e o Tricolor monitora a situação do atleta, apesar de não ter apresentado proposta oficial, até o momento.