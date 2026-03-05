Raniele vem sendo desfalque nos treinos do Corinthians. O volante trata um incômodo no tornozelo esquerdo e ficou fora dos primeiros trabalhos dos comandados do técnico Dorival Júnior.

As dores não são recentes, mas o Corinthians quer aproveitar o tempo "livre" entre os jogos para recuperar Raniele e entregá-lo "100%" ao comandante do Timão.

Segundo informações divulgadas inicialmente pelo "GE", Raniele fez uma infiltração no tornozelo na terça-feira (3) e segue sob cuidados do departamento de fisioterapia do clube.

Raniele disputou 12 dos 15 jogos do Alvinegro em 2026. Na partida que definiu o título da Supercopa Rei, diante do Flamengo, foi titular e atuou os 90 minutos.

Raniele é titular do Corinthians (Foto: Léo Barrilari/GazetaPress)

Sequência do Corinthians

O elenco do Timão volta a treinar na manhã desta sexta-feira (5) no CT Dr. Joaquim Grava. Ao longo do mês, a equipe terá pela frente Coritiba, no dia 11, na Neo Química Arena; o Santos, no dia 15, na Vila Belmiro; a Chapecoense, no dia 19, na Arena Condá; e o Flamengo, no dia 22, novamente na Neo Química Arena.

A equipe comandada pelo técnico Dorival Júnior ocupa a terceira posição do Campeonato Brasileiro, com sete pontos. O Alvinegro estreou com derrota por 2 a 1 para o Bahia, conquistou vitórias sobre Red Bull Bragantino (2 a 0) e Athletico-PR (1 a 0) e empatou com o Cruzeiro em 1 a 1.

Calendário

Corinthians x Coritiba – Quarta-feira, 11/03, às 21h30

– Quarta-feira, 11/03, às 21h30 Santos x Corinthians – Domingo, 15/03, às 16h00

– Domingo, 15/03, às 16h00 Chapecoense x Corinthians – Domingo, 19/03, às 21h30

– Domingo, 19/03, às 21h30 Corinthians x Flamengo – Quarta-feira, 22/03, às 20h30

