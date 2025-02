Narrador detona jogador após Flamengo x Botafogo: ‘Perdeu na bola e quis brigar’

O clássico entre Flamengo e Botafogo terminou em uma grande confusão no Maracanã nesta quarta-feira (12), pelo Cariocão. O zagueiro Alexander Barboza empurrou o atacante Bruno Henrique, e outros jogadores entraram na briga na sequência. Narrador da Band, Sérgio Maurício lamentou o ocorrido e criticou o defensor do Alvinegro.

continua após a publicidade

- Momento UFC no Maracanã. Uma briga completamente desnecessária no Maracanã, totalmente desnecessária. Lamentável. O Botafogo perdeu na bola por 1 a 0 e depois quis brigar com jogadores do Flamengo. O Barboza é um bom jogador, viril, mas é totalmente destemperado - começou o narrador.

- São lamentáveis essas imagens. A gente cobra tanto das autoridades para que mantenham a segurança nos estádios, cobramos os torcedores sobre postura e vemos uma atitude dessa dos jogadores, completamente fora de propósito. Não pode ser dessa forma - completou Sérgio Maurício.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Após o empurrão de Barboza, Gerson tentou tirar o jogador do Botafogo de perto de Bruno Henrique. Outros jogadores chegaram na confusão, e o zagueiro do Alvinegro tentou acertar um soco no volante Rubro-Negro. Na sequência, Cleiton, do Flamengo, deu um soco no defensor do Botafogo.