Juninho, atacante do Flamengo, pediu para sair do clássico com o Botafogo após um encontrão com Barboza, zagueiro do Alvinegro. Nas redes sociais, torcedores rubro-negros reclamaram da entrada do jogador adversário, pedindo falta.

continua após a publicidade

O lance foi aos 12 minutos do primeiro tempo, no campo de ataque do time mandante. Barboza foi disputar a bola com Juninho e acabou acertando o joelho direito do rubro-negro.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Ao ser substituído por Bruno Henrique, Juninho conversou com o técnico Filipe Luís, explicando como foi a jogada.

Juninho, do Flamengo, conversando com Filipe Luís na saída de campo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Veja as reclamações do torcedores

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real