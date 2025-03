O Flamengo começa a preparação para enfrentar o Fluminense na final do Campeonato Carioca com uma má notícia: Bruno Henrique será desfalque no jogo de ida desta quarta-feira (12). O camisa 27 deixou o gramado com dores na posterior da coxa direita na semifinal, contra o Vasco, e passará por exames. A informação foi divulgada pelo jornalista Venê Casagrande.

No jogo contra o Vasco, o técnico Filipe Luís optou por tirar BH de campo devido às dores. No banco de reservas, o camisa 27 recebeu os primeiros atendimentos e, após reavaliação médica, ficou constatado que o atacante não terá condições de jogo. Apesar de ter submetido o jogador a exames no domingo (9), o Flamengo ainda não se manifestou sobre os resultados.

A ausência de Bruno Henrique no Fla-Flu será um problema para o treinador, que busca soluções no ataque para substituir o "Rei dos Clássicos".

A alternativa mais natural na ausência do atacante deve ser Luiz Araújo, que, minutos depois de entrar em campo, marcou o gol da virada rubro-negra contra o Vasco. Com isso, Plata passou a jogar centralizado, posição que o equatoriano fez em outras oportunidades.

Final do Campeonato Carioca

Flamengo e Fluminense decidem a final do estadual do Rio de Janeiro após eliminarem, respectivamente, Vasco e Volta Redonda. A disputa pela taça será decidida em dois jogos, ambos no Maracanã. O Rubro-Negro detém o mando de campo da partida decisiva.

