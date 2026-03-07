A Copa Libertadores Sub-20 começa neste sábado (7), em Quito, no Equador, e o torneio já desperta a atenção da imprensa internacional. O jornal espanhol "Diario AS" publicou uma reportagem especial destacando as principais promessas da competição, com ênfase especial nas joias brasileiras de Palmeiras e Flamengo, apontadas como "grandes talentos" do futebol sul-americano.

O Flamengo defende o título conquistado em 2025, mas o Palmeiras surge como forte candidato ao lado de equipes como Liga de Quito, Atlético Nacional, Independiente Medellín e Belgrano. A altitude de Quito, no entanto, pode ser um fator decisivo e abrir caminho para surpresas.

Talismãs brasileiros de Palmeiras e Flamengo são citados

Entre os nomes citados pelo jornal espanhol, o palmeirense Riquelme Filipi é apontado como o principal jogador a ser observado. O ponta de 19 anos já acumula experiência no time profissional sob o comando de Abel Ferreira e se destaca pelo faro de gol, habilidade no drible e versatilidade ofensiva.

Outro destaque do Verdão é o zagueiro Luís Benedetti. Com 1,97m, o defensor é peça fundamental nas categorias de base e impressiona pelo jogo aéreo e pela qualidade na distribuição de bola. A imponência física e a experiência profissional o colocam como um dos pilares da equipe no torneio.

Jogadores do Palmeiras e Flamengo na final da Libertadores sub-20 (Foto: Divulgação/ Conmebol)

Pelo Flamengo, o zagueiro João Victor ganhou destaque. O jogador de 18 anos já foi titular em três partidas do Brasileirão na temporada passada e contou com a confiança de Filipe Luís no Campeonato Carioca. A publicação espanhola destaca sua tranquilidade, bom posicionamento e qualidade técnica.

O atacante Ryan Roberto, também do Flamengo, completa a lista de brasileiros em evidência. Com apenas 18 anos, o ponta vive boa fase e já marcou dois gols em três jogos pelo Brasileirão Sub-20. O jornal ressalta sua capacidade de finalização e fundamentos sólidos, embora aponte a necessidade de desenvolvimento físico.

Outras promessas sul-americanas

Além dos brasileiros, o "AS" elencou outros talentos que merecem atenção. Pela Liga de Quito, o meia Ederson Castillo, de 17 anos, é descrito como um jogador com porte físico imponente e capacidade de dominar o meio-campo. O jovem já treinou no Barcelona e é monitorado por clubes europeus, como o Manchester United.

O atacante Jandry Calle, também da Liga de Quito, chama atenção pela versatilidade, bom chute e velocidade impressionante. Aos 16 anos, já integra as categorias de base do Equador e assinou seu primeiro contrato profissional no ano passado.

Pelo Independiente Medellín, Keiner Klinger, de 18 anos, é o nome a ser observado. Meio-campista ofensivo com boa visão de jogo e força física, foi peça fundamental na conquista do título nacional Sub-19 que garantiu a vaga no torneio continental.

O argentino Valentín Corti, do Belgrano, é o capitão da equipe e atua como meio-campista com vocação para orquestrar as jogadas. Já o paraguaio Jonathan Rolón, do Olimpia, é um atacante de apenas 16 anos que vem marcando gols consecutivamente nas categorias de base e já se tornou peça fundamental na seleção sub-20 do país.

Completa a lista o uruguaio Luciano González, do Nacional. Meio-campista que já estreou como profissional e chega em ótima forma após boas atuações na Copa da Liga, destacando-se pela cobertura de campo, solidez defensiva e capacidade de iniciar jogadas de ataque.

