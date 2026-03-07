Promessa do Fluminense sofre entorse no joelho e desfalca equipe contra o Flamengo

O Fluminense ganhou um desfalque às vésperas da decisão do Campeonato Carioca. Uma das promessas do clube, o atacante Matheus Reis sofreu uma entorse no joelho direito durante o treino da última quarta-feira (4) e vai ficar fora do clássico contra o Flamengo.

Após o incidente, o jogador iniciou imediatamente um trabalho de fisioterapia para reduzir a inflamação na região afetada. O Departamento Médico do Fluminense acompanha a evolução do quadro e aguarda o término do processo inicial de recuperação para definir qual será a melhor conduta médica para o caso.

A situação gera atenção especial dentro do clube por causa do histórico recente do atleta. No fim de 2024, Matheus Reis rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho e acabou perdendo grande parte da temporada passada durante o processo de recuperação. A grave lesão exigiu cirurgia e o afastou dos gramados por longo período, interrompendo sua transição para o elenco profissional na temporada.

Revelado em Xerém, o atacante é considerado uma das principais promessas da geração que também conta com nomes como Riquelme Felipe e Isaque. Mesmo ainda em início de trajetória no time profissional, o jogador é visto internamente como um atleta de grande potencial para o futuro do clube.

Em fevereiro deste ano, o Fluminense demonstrou confiança no jovem ao acertar a renovação de seu contrato até o fim de 2030. Na atual temporada, Matheus Reis entrou em campo por 155 minutos, todos em partidas válidas pelo Campeonato Carioca.

Sem o jovem atacante, o Fluminense segue a preparação para a final estadual. O Tricolor enfrenta o Flamengo neste domingo (8), às 18h (horário de Brasília), em duelo que vale o título do Campeonato Carioca.