Final sub-17 termina em briga generalizada e tiros da PM em campo

A final da Copa Tiradentes sub-17 entre Atlético-PI e Teresina terminou em briga generalizada no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina (PI), na manhã deste domingo (17). A confusão entre os jogadores resultou em agressões físicas e até pisoteamentos e terminou em intervenção da Polícia Militar com gás de pimenta e tiros de bala de borracha. O Atlético-PI venceu por 4 a 1 e ficou com o título após a paralisação definitiva da partida.

continua após a publicidade

➡️ Conheça o Atlético-PI, campeão do Brasileirão Feminino Série A3

O tumulto começou aos 37 minutos do segundo tempo, após uma dividida entre Pedro Henrique, do Atlético-PI, e Gabriel Silva, do Teresina. O atleta do TEC tentou agredir o adversário, que revidou com um empurrão, dando início à pancadaria. Durante o tumulto, Pedro Henrique tentou sair pelo alambrado, mas acabou sendo segurado e pisoteado. Um jogador do CAP passou mal depois da briga e precisou de atendimento médico. Assista no vídeo abaixo.

Após o episódio, a organização da Copa Tiradentes divulgou nota repudiando a violência e afirmou que está apurando os acontecimentos para que medidas sejam tomadas. O Atlético-PI também se manifestou, reforçando que não compactua com os atos e defendendo os valores do "futebol limpo, do respeito, da disciplina e da ética esportiva". O Teresina, por sua vez, não se manifestou até a publicação desta matéria. Confira abaixo os comunicados.

continua após a publicidade

Final da Copa Tiradentes sub-17 termina em briga generalizada entre jogadores de Atlético-PI e Teresina, com intervenção da Polícia Militar (Foto: Reprodução / TV Santos Piauí)

Nota da Copa Tiradentes

"Na manhã deste domingo, 17 de agosto de 2025, durante as finais da Copa Tiradentes nas categorias Sub-15 e Sub-17, realizadas no Estádio Lindolfo Monteiro, ocorreram fatos lamentáveis envolvendo atletas das equipes participantes.

Diante das imagens que estão circulando, manifestamos nosso total repúdio a qualquer ato de violência dentro ou fora de campo. O esporte deve ser um espaço de integração, respeito e formação cidadã, e não há justificativa para atitudes que coloquem em risco a integridade física ou moral de qualquer atleta, dirigente, arbitragem ou torcedor.

continua após a publicidade

Estamos apurando os acontecimentos para que as devidas providências sejam tomadas. Reafirmamos que não compactuamos com condutas que desrespeitem os valores do esporte e manchem a imagem da competição, construída com tanto esforço e dedicação. Lamentamos profundamente o ocorrido e nos colocamos à disposição para colaborar com todas as instâncias responsáveis, a fim de que situações como essa não se repitam."

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Nota do Atlético-PI

"O Clube Atlético Piauiense vem a público manifestar seu total repúdio aos lamentáveis acontecimentos ocorridos na manhã deste domingo (17/08), durante a partida contra o Teresina EC, válida pela Copa Tiradentes Sub-15 e Sub-17.

O Atlético Piauiense reforça seu compromisso com os valores do futebol limpo, do respeito, da disciplina e da ética esportiva. Nosso clube não compactua com qualquer ato de violência, dentro ou fora de campo, e seguirá trabalhando para que episódios como este não se repitam."