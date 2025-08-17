Final sub-17 termina em briga generalizada e tiros da PM em campo
Jogadores de Atlético-PI e Teresina protagonizam cenas de violência na decisão da Copa Tiradentes
A final da Copa Tiradentes sub-17 entre Atlético-PI e Teresina terminou em briga generalizada no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina (PI), na manhã deste domingo (17). A confusão entre os jogadores resultou em agressões físicas e até pisoteamentos e terminou em intervenção da Polícia Militar com gás de pimenta e tiros de bala de borracha. O Atlético-PI venceu por 4 a 1 e ficou com o título após a paralisação definitiva da partida.
O tumulto começou aos 37 minutos do segundo tempo, após uma dividida entre Pedro Henrique, do Atlético-PI, e Gabriel Silva, do Teresina. O atleta do TEC tentou agredir o adversário, que revidou com um empurrão, dando início à pancadaria. Durante o tumulto, Pedro Henrique tentou sair pelo alambrado, mas acabou sendo segurado e pisoteado. Um jogador do CAP passou mal depois da briga e precisou de atendimento médico. Assista no vídeo abaixo.
Após o episódio, a organização da Copa Tiradentes divulgou nota repudiando a violência e afirmou que está apurando os acontecimentos para que medidas sejam tomadas. O Atlético-PI também se manifestou, reforçando que não compactua com os atos e defendendo os valores do "futebol limpo, do respeito, da disciplina e da ética esportiva". O Teresina, por sua vez, não se manifestou até a publicação desta matéria. Confira abaixo os comunicados.
Nota da Copa Tiradentes
"Na manhã deste domingo, 17 de agosto de 2025, durante as finais da Copa Tiradentes nas categorias Sub-15 e Sub-17, realizadas no Estádio Lindolfo Monteiro, ocorreram fatos lamentáveis envolvendo atletas das equipes participantes.
Diante das imagens que estão circulando, manifestamos nosso total repúdio a qualquer ato de violência dentro ou fora de campo. O esporte deve ser um espaço de integração, respeito e formação cidadã, e não há justificativa para atitudes que coloquem em risco a integridade física ou moral de qualquer atleta, dirigente, arbitragem ou torcedor.
Estamos apurando os acontecimentos para que as devidas providências sejam tomadas. Reafirmamos que não compactuamos com condutas que desrespeitem os valores do esporte e manchem a imagem da competição, construída com tanto esforço e dedicação. Lamentamos profundamente o ocorrido e nos colocamos à disposição para colaborar com todas as instâncias responsáveis, a fim de que situações como essa não se repitam."
Nota do Atlético-PI
"O Clube Atlético Piauiense vem a público manifestar seu total repúdio aos lamentáveis acontecimentos ocorridos na manhã deste domingo (17/08), durante a partida contra o Teresina EC, válida pela Copa Tiradentes Sub-15 e Sub-17.
O Atlético Piauiense reforça seu compromisso com os valores do futebol limpo, do respeito, da disciplina e da ética esportiva. Nosso clube não compactua com qualquer ato de violência, dentro ou fora de campo, e seguirá trabalhando para que episódios como este não se repitam."
