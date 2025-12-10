Zagueiro do Cruzeiro deixa jogo contra o Corinthians com lesão no tornozelo
O zagueiro é titular absoluto na equipe do Cruzeiro
Zagueiro titular do Cruzeiro, Lucas Villalba deixou o jogo contra o Corinthians no intervalo da partida após uma trombada com Yuri Alberto.
Após um embate entre o camisa 9 e Fabrício Bruno, o atacante corintiano caiu em cima do tornozelo do defensor celeste.
Inicialmente, Villalba tentou seguir em campo. Pouco tempo depois, ao ter dificuldade para fazer um passe, Cássio pediu atendimento para o companheiro. Apesar de recusar no início, o zagueiro passou pelos primeiros cuidados dos médicos celestes.
Mesmo com dificuldades, o zagueiro tentou seguir em campo, mas continuou mancando. No intervalo da partida, o técnico Leonardo Jardim substituiu o defensor por Jonathan Jesus.
No banco de reservas, Villalba voltou dos vestiários de muletas e com uma bolsa de gelo em seu tornozelo. O atleta deve passar por exames nesta quinta-feira para averiguar a gravidade da lesão.
Estatísticas de Villalba contra o Corinthians
Enquanto esteve dentro de campo no duelo pela semifinal da Copa do Brasil, ele somou uma recuperação de bola e acertou 94% de seus 33 passes. Participando da construção das jogadas celestes, ele ainda acertou 100% de seus passes no setor defensivo. Nos passes longos, teve 67% de aproveitamento, acertando duas das três tentativas nos 45 minutos que disputou.
Cruzeiro x Corinthians
O Cruzeiro faz na noite desta quarta-feira (10), o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Depois da partida no Mineirão, a Raposa volta a enfrentar o Timão no domingo (14), às 18h (de Brasília), na Neo Química Arena.
Na partida de volta, apesar da dúvida sobre a presença de Villalba, o Cruzeiro poderá ter um retorno no ataque. Wanderson, recuperado de lesão muscular, cumpriu suspensão nesta quarta-feira e estará à disposição de Leonardo Jardim.
