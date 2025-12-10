Zagueiro titular do Cruzeiro, Lucas Villalba deixou o jogo contra o Corinthians no intervalo da partida após uma trombada com Yuri Alberto.

Após um embate entre o camisa 9 e Fabrício Bruno, o atacante corintiano caiu em cima do tornozelo do defensor celeste.

Inicialmente, Villalba tentou seguir em campo. Pouco tempo depois, ao ter dificuldade para fazer um passe, Cássio pediu atendimento para o companheiro. Apesar de recusar no início, o zagueiro passou pelos primeiros cuidados dos médicos celestes.

continua após a publicidade

Mesmo com dificuldades, o zagueiro tentou seguir em campo, mas continuou mancando. No intervalo da partida, o técnico Leonardo Jardim substituiu o defensor por Jonathan Jesus.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

No banco de reservas, Villalba voltou dos vestiários de muletas e com uma bolsa de gelo em seu tornozelo. O atleta deve passar por exames nesta quinta-feira para averiguar a gravidade da lesão.

continua após a publicidade

Estatísticas de Villalba contra o Corinthians

Enquanto esteve dentro de campo no duelo pela semifinal da Copa do Brasil, ele somou uma recuperação de bola e acertou 94% de seus 33 passes. Participando da construção das jogadas celestes, ele ainda acertou 100% de seus passes no setor defensivo. Nos passes longos, teve 67% de aproveitamento, acertando duas das três tentativas nos 45 minutos que disputou.

Lucas Villalba, zagueiro do Cruzeiro, deixou o jogo contra o Corinthians com uma lesão no tornozelo (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro) <br><br>

Cruzeiro x Corinthians

O Cruzeiro faz na noite desta quarta-feira (10), o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Depois da partida no Mineirão, a Raposa volta a enfrentar o Timão no domingo (14), às 18h (de Brasília), na Neo Química Arena.

continua após a publicidade

Na partida de volta, apesar da dúvida sobre a presença de Villalba, o Cruzeiro poderá ter um retorno no ataque. Wanderson, recuperado de lesão muscular, cumpriu suspensão nesta quarta-feira e estará à disposição de Leonardo Jardim.