Final do Gauchão: Federação define arbitragem do Gre-Nal 446

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) definiu a escala de arbitragem do Gre-Nal 446. Marcelo de Lima Henrique será o responsável pelo apito da decisão do Gauchão entre Inter e Grêmio, auxiliado por Bruno Raphael Pires e Nailton Junior Souza Oliveira. O anúncio foi feito durante uma live nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

Já o quarto árbitro será Felipe Fernandes de Lima, enquanto o quinto será Luiz Claudio Regazzoni. O VAR será comandado por Rodolpho Toski Marques com a companhia de Leoni Carvalho Rocha e Paulo Roberto Alves Junior. O observador de arbtiragem será Anderson Carlos Gonçalves.

A FGF optou por escalar profissionais de fora do Rio Grande do Sul para os clássicos, principalmente devido às reclamações dos clubes em polêmicas de arbitragem durante o Gauchão 2025. A mais recente foi na classificação do Grêmio à final sobre o Juventude.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

No entanto, os dois times alegaram terem sido prejudicados ao longo dos jogos dos estaduais e exigiram que houvesse uma arbitragem com os quatro profissionais de fora do Rio Grande do Sul.

Será a quarta vez que Marcelo de Lima Henrique apitará o Gre-Nal. A última vez foi em 2021, quando o Inter derrotou o Grêmio por 2 a 1. No entanto, o árbitro já esteve no comando na vitória do Grêmio, em 2011, e em um empate da dupla, em 2013.

continua após a publicidade

A partida será no Beira-Rio, neste domingo, às 16h (de Brasília). Mandante da decisão, o Inter venceu o primeiro jogo por 2 a 0 e tem a vantagem para conquistar o título após oito anos. Já o Grêmio precisa reverter o placar por dois gols de diferença para levar a disputa para os pênaltis, ou três, para chegar ao octacampeonato.

➡️Gre-Nal 446: decisão do Gauchão é a 12ª em clássico

Arbitragem do Gre-Nal fora do Rio Grande do Sul

Assim como o Gre-Nal 446, 94 clássicos foram apitados por árbitros de fora do estado. O Inter tem vantagem, com 35 vitórias.