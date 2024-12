Pela primeira vez na história, São Paulo e Palmeiras protagonizam uma final de Copa do Brasil sub-20. A decisão da competição de base acontece nesta segunda-feira, às 20h, no MorumBis, casa do Tricolor. Os mandantes buscam o tetracampeonato para se manterem como os maiores vencedores do torneio, enquanto o alviverde mira o tri para alcançar o rival em número de conquistas.

O São Paulo chega na final depois de passar pelo Bahia nas semis. Venceu por 2 x 0 na ida, jogando em Itu, interior do estado, e arrancou um empate em 2 x 2 jogando em Feira de Santana, interior da Bahia, após sair perdendo no jogo. Do lado palmeirense, o rival da semifinal também foi um time nordestino, o Ceará. O Verdão passou com facilidade e aplicou 5 x 1 no jogo de ida em casa. Na volta, bateu o Vovô por 2 x 0 e garantiu vaga na final.

São Paulo x Palmeiras disputam a final da Copa do Brasil sub-20 2024. (Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC / Fabio Menotti/Palmeiras)

Desde 2022, a Copa do Brasil sub-20 mudou seu formato de disputa para a final e é definida agora em partida única. Na estreia do formato, o próprio Palmeiras ficou com o título em cima do Flamengo. No ano passado, o Cruzeiro foi o campeão contra o Grêmio.

A definição de quem joga o jogo único em casa é feita a partir das campanhas das duas equipes. Ao longo da Copa Do Brasil, os finalistas vão somando pontos e, ao chegarem na decisão, quem tiver mais pontos somados fica com o status de mandante para a final. Assim como nos jogos dos times profissionais, o jogo acontecerá com torcida única.

No total, são 32 times na disputa. O Tricolor somou 17 ao longo dos sets jogos disputados - venceu cinco e empatou dois. O Palmeiras fez 16 pontos ao longo das fases, com cinco vitórias, um empate e uma derrota. Por isso, vantagem são-paulina na final.

Ao contrário da semifinal e da decisão do Campeonato Paulista sub-20, que aconteceu há poucas semanas, o São Paulo optou por escolher o MorumBis como palco da final da copa nacional. No estadual, o Tricolor ficou com o vice-campeonato contra o Novorizontino. Um empate na ida em Novo Horizonte e uma derrota por 3 x 0 jogando em Itu, mesmo local do jogo contra o Bahia.

