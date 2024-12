Decisivo para as pretensões de Cruzeiro, que ainda busca uma vaga na Libertadores do próximo ano, e de Palmeiras, que tem chances de ser campeão brasileiro, o confronto entre as equipes nesta quarta-feira, às 21h30, no Mineirão, pela 37ª rodada do Brasileirão, será disputado com portões fechados por determinação da CBF — a menos que alguma decisão judicial mude isso até lá. A alegação é de risco à segurança pública e dos próprios torcedores.

continua após a publicidade

➡️Cruzeiro ainda tem esperança de contar com torcida contra Palmeiras

O motivo é a emboscada promovida por integrantes da principal organizada do Palmeiras contra membros de uma das organizadas do Cruzeiro no fim de outubro, numa rodovia de São Paulo. Na ação, um torcedor foi morto e 20 ficaram feridos.

Após as cenas de violência, o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) solicitou formalmente que a organizada fosse banida, enquanto o Governo de Minas Gerais pediu que a partida desta quarta-feira fosse realizada com torcida única.

continua após a publicidade

Em ofício encaminhado pela diretoria de Competições da CBF aos dois clubes, a entidade cita as questões de segurança e informa que “excepcionalmente, na forma dos regulamentos e da legislação vigente, determina que a partida entre Cruzeiro e Palmeiras seja realizada com portões fechados”.

O que diz o regulamento sobre Cruzeiro x Palmeiras sem torcida

De acordo com o Regulamento Geral de Competições (RGC) da CBF, os clubes visitantes podem solicitar carga de até 10% dos ingressos. Assim, o Palmeiras teria direito a ter torcedores no Mineirão.

continua após a publicidade

Já o Regulamento Específico (REC) da Série A deste ano estabelece que “no caso de determinação judicial ou manifestação oriunda de órgão público, responsável pela segurança pública do local, pela realização de partida com a presença de torcida única, a Diretoria de Competições, a seu critério, poderá remanejar a partida para outro local, inclusive fora da jurisdição da Federação do Clube Mandante, de modo a manter o equilíbrio esportivo da competição, por se tratar de fase com jogos únicos e em que não se pode garantir a reciprocidade de tratamento”.

Apesar de REC não prever portões fechados, o regulamento geral determina que uma mudança da praça de jogo deve ocorrer com prazo mínimo de dez dias antes da data marcada para o confronto. Assim, Cruzeiro x Palmeiras não teria mais tempo hábil para ser mudado de local.