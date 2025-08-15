Rafael Tolói perto do São Paulo? Veja seus números, desempenho recente e como joga

Rafael Tolói está próximo do São Paulo. O zagueiro chegou no Brasil e está bem encaminhado com o time. Aos 34 anos, Rafael Tolói está livre no mercado desde o final do dia 30 de junho, após dez temporadas na Itália, pelo Atalanta.

A reportagem apurou que o Tricolor tinha interesse em repatriar o zagueiro há algum tempo, mas as bases salariais ainda não estavam condizentes com a realidade do clube.

Tolói vestiu a camisa do São Paulo de 2012 a 2015. O zagueiro é visto como um jogador experiente e pode acertar os próximos detalhes em breve. O Lance! levantou seus números na última temporada e estatísticas da época que defendeu o São Paulo.

Rafael Tolói na sua última temporada

Tolói deixou o Atalanta em junho deste ano. Desde então, está livre no mercado. A última partida de Tolói aconteceu no dia 4 de maio, contra o Monza, em uma vitória por 4 a 0. Porém, jogou 45 minutos.

De acordo com dados do Sofascore, na sua última temporada, Tolói disputou 17 jogos, sendo seis como titular, e registrou uma assistência. Teve 89% de acerto nos passes e 39% de aproveitamento nos passes longos. Nos duelos aéreos, alcançou 73% de eficiência.

Apresentou média de 2,8 bolas recuperadas por jogo, 0,6 interceptações, 1,2 desarmes, 1,4 cortes e 0,7 faltas cometidas por partida. O zagueiro cometeu dois erros defensivos considerados graves.

Rafael Tolói foi vendido ao Atalanta (ITA) por R$ 11,7 milhões - São Paulo fica com cerca de R$ 3 milhões (Foto: Reginaldo Castro)

Como joga Rafael Tolói?

Tolói deve retornar ao Brasil após dez anos. Na Itália, foi campeão de competições como a Liga Europa. Mesmo com as características ofensivas, é um jogador que aparece no ataque às vezes, chamando atenção pelas finalizações de longe e por alguns gols de falta.

Rafael Tolói se destaca pela força no jogo aéreo, qualidade que o torna importante tanto defensivamente, nas disputas pelo alto, quanto ofensivamente, em bolas paradas. Por outro lado, entre as fragilidades apontadas em seu desempenho recente, estão algumas falhas mais evidentes em lances de um contra um, especialmente quando precisa conter adversários em jogadas de drible. Também chama atenção pelas bolas longas.

Hernán Crespo gosta de trabalhar com sistema de três zagueiros. Na Europa, Tolói jogou assim em diversos momentos e pode se adaptar fácil.

Números de Tolói pelo São Paulo

Pelo São Paulo, Rafael Tolói disputou 128 partidas, sendo titular em 126 delas. Marcou cinco gols, distribuiu duas assistências e recebeu 27 cartões amarelos, além de um vermelho. O zagueiro fez parte do elenco campeão da Copa Sul-Americana de 2012 e jogou com Lucas Moura.