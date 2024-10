Copa do Brasil: Battaglia exalta final em casa; Filipe Luís pede frieza

Taça da Copa do Brasil foi exibida durante o sorteio (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)







Publicada em 24/10/2024

O meio-campista Rodrigo Battaglia foi sucinto, mas comemorou o sorteio dos mandos de campo da final da Copa do Brasil. Realizado nesta quinta-feira (24), ele definiu que o Atlético-MG fará a finalíssima em casa, em 10 de novembro, diante do Flamengo. Uma semana antes, no dia 3, o Maracanã receberá o jogo de ida.

Battaglia foi um dos representantes do Atlético-MG que estiveram na sede da CBF, no Rio, para o sorteio. Ele preferiu ser diplomático e foi cauteloso ao comentar o fato de o sorteio ter mandado o último jogo para Belo Horizonte.

— É bom fechar em casa essa final. Com certeza vai ser um grande jogo, primeiro no Maracanã e depois na nossa Arena, com a nossa torcida, todos juntos —, ponderou o jogador argentino.

Indagado sobre como a torcida atleticana deverá agir na decisão, ele foi ainda mais econômico nas palavras, arrancando risos de quem estava no auditório da CBF.

— Eles sabem já (o que fazer) —, declarou Battaglia

Battaglia, Rossi e Filipe Luís durante sorteio dos mandos da Copa do Brasil (Marcio Dolzan / Lance!)

Filipe Luís pede ‘frieza’ ao Flamengo

Do outro lado, o técnico Filipe Luís declarou que o mais importante nos dois jogos da decisão é ter concentração, não importando a praça do jogo.

— A gente tem que sempre tentar ser o mais frio possível nessa decisão, poder desfrutar dessa decisão, e que a emoção não tome conta da razão. Esse é o meu objetivo com os jogadores: deixar eles o melhor possível na forma física e mental em todos os sentidos, para que eles possam desfrutar, fazer um grande jogo, e quem sabe eles consigam levar este troféu pra Gávea —, comentou Filipe Luís.

Campeão da Copa do Brasil de 2022 como jogador, o ex-lateral-esquerdo agora vai em busca do primeiro título como técnico.

— Conheço esse grupo como ninguém. Virei a chave muito rápido, já pensava como treinador durante muito tempo, e para mim foi uma transição muito mais fácil, porque eu tinha muito claro o caminho que eu queria tomar — disse Filipe Luís, sobre a transição de atleta para treinador.

— O que mais eu gosto é ver o esforço que eles fazem no campo, e quanto eles querem conquistar este troféu tão sonhado. Me sinto privilegiado de poder liderar esse grupo de homens que vão todos juntos em busca de um objetivo.