Flamengo é dono de estatística animadora para a final da Copa do Brasil

Escrito por Rafael Lopes , supervisionado por Marcio Dolzan • Publicada em 24/10/2024 - 19:06 • Rio de Janeiro (RJ)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu os mandos de campo da final da Copa do Brasil 2024, disputada entre Flamengo e Atlético-MG. A definição confirmou que o Galo jogará a partida de volta com o apoio da torcida, na Arena MRV, em Belo Horizonte.

A campanha das equipes é semelhante na competição, porém, a definição do local da partida final do torneio representa um impacto significativo nas chances de título. Enquanto os mineiros estão embalados pelo ótimo momento em casa, os cariocas contam com a solidez defensiva característica da campanha para ter chance de levantar a taça. Aliás, o Flamengo é dono de um dado animador: o time possui a melhor campanha de um visitante entre os semifinalistas da competição.

Estatísticas do Flamengo como visitante na Copa do Brasil

Longe do Maracanã pela Copa do Brasil, o Rubro-Negro soma duas vitórias, um empate e uma derrota, estatísticas que traduzem um alto aproveitamento de 58% dos pontos disputados. O Galo, do outro lado, tem dois empates, uma vitória e um empate (conquistou 41% dos pontos disputados). Vasco, com 33%, e Corinthians, com 55% de aproveitamento, fecham a estatística.

Em linhas gerais, a campanha do Flamengo é destaque pela consistência defensiva. O time ainda não foi vazado atuando no Maracanã e só sofreu um gol durante toda a campanha. O Galo também se destaca no quesito e foi vazado apenas uma vez atuando sob seus domínios. Será uma prova de fogo para o ataque orquestrado por Filipe Luís.

Na temporada, entretanto, o Flamengo vive fase conturbada atuando distante do Rio de Janeiro. Desde agosto, o time só venceu duas vezes em dez oportunidades. A grande esperança é que até o segundo jogo da decisão, marcado para o dia 10 de novembro, o Rubro-Negro emplaque uma boa sequência: Internacional, no Beira-Rio, e Cruzeiro, no Mineirão, serão os adversários até a data. Com o novo comandante, o Mais Querido ainda não foi derrotado fora de casa.

FLAMENGO NA COPA DO BRASIL

🏟️ 8 jogos

✅ 6 vitórias

➖ 1 empate

❌ 1 derrota

⚽ 7 gols marcados

👎 1 gol sofrido

Alex Sandro, do Flamengo, comemora gol que encaminhou vaga na final da Copa do Brasil (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)

Estatísticas do Atlético-MG como mandante

Porém, o outro lado da moeda também pode ser preocupante. O Galo chega para a final sem ter sido derrotado como dono da casa: são três vitórias e um empate até aqui. A única derrota do Atlético-MG na competição foi para o Sport, por 1 a 0, após garantir vantagem de dois gols na partida de ida, na Arena MRV.

ATLÉTICO-MG NA COPA DO BRASIL

🏟️ 8 jogos

✅ 4 vitórias

➖ 3 empates

❌ 1 derrota

⚽ 11 gols marcados

👎 5 gol sofridos

Em números gerais em 2024, o Galo tem bom retrospecto como mandante. São 31 jogos, com 18 vitórias (58% do total), além de nove empates e quatro derrotas. Nesse sentido, o destaque é o momento atleticano: o time de Gabriel Milito não perde em casa há exatos dois meses. A sequência atual é de sete partidas invictas, com dois empates e cinco triunfos, o mais emblemático deles foi diante do River Plate, por 3 a 0, pela semifinal da Copa Libertadores.

No duelo direto contra o Flamengo, a equipe mineira leva ligeira vantagem: são 23 triunfos, 12 empates e nove derrotas. Apesar disso, o Atlético-MG foi derrotado nos dois últimos encontros com o Rubro-Negro e busca encerrar a escrita com o título da Copa do Brasil.

Focado na conquista de competições mata-mata, o Atlético-MG será apoiado pela Massa nas duas disputas restantes, por Copa do Brasil e Libertadores. No triunfo diante do River Plate, a Arena MRV registrou o maior público na história do estádio, com 44.870 pessoas. O momento é de crescente e o Atlético vive o momento mais importante no ano.