FGF define a arbitragem para o Gre-Nal 449

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) definiu a arbitragem para o Gre-Nal 449, o primeiro de 2026. O clássico, valido pela quinta rodada da fase de grupos do Campeonato Gaúcho terá Lucas Horn no apito. O clássico entre Internacional e Grêmio será disputado às 20h (de Brasília) do domingo (25), no estádio Beira-Rio.

O Colorado lidera o Grupo 1, com 10 pontos, três vitórias e uma derrota. O Tricolor também está na ponta na Chave 2, com a mesma campanha.

FGF define arbitragem

Além de ter definido o árbitro Lucas Horn para o comanda do Gre-Nal, a FGF sorteou Tiago Augusto Kappes Diel e Michael Stanislau, como assistentes, Erico Andrade de Carvalho, como quarto árbitro, e Jean Pierre Lima no VAR.

Este será o terceiro jogo do porto-alegrense Horn nesta edição do Gauchão. Na terceira rodada, esteve na vitória do Juventude sobre o Inter-SM por 1 a 0, na Boca do Monte. Depois, apitou São Luiz e Novo Hamburgo, que teve vitória do time de Ijuí também por 1 a 0.

Clássico pode definir mandos na fase decisiva

O derby de domingo poderá definir os mandos de campo nas próximas fases do Estadual. Isso porque, nos confrontos nas etapas de mata-mata, a equipe com melhor campanha jogará em casa os enfrentamentos decisivos.

No momento, com os dois rivais liderando seus grupos, o Grêmio leva a melhor no saldo, com 11 gols marcados e apenas um tomado. Já o Inter tem nove bolas na rede a favor e três contra.

No sábado (31), a Dupla entra em campo pela última rodada da primeira fase. O Tricolor recebe o Juventude, na Arena. Já o Inter vai ao Centenário, enfrentar o Caxias. Todas as partidas serão às 16h30min.