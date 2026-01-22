O técnico Luís Castro evitou falar do Gre-Nal após a vitória do Grêmio por 2 a 0 contra o Guarany de Bagé, pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho. O clássico contra o Internacional acontece no domingo (25), às 20h (de Brasília), no Beira-Rio.

- Peço desculpa, não vou responder sobre o próximo jogo. Eu respeito muito, gosto muito de vocês, mas eu não vou entrar nesse caminho. Eu estou aqui, vim falar com vocês e os respeito muito, mas vocês têm que me respeitar também. Eu tenho jogadores que terminaram um trabalho enorme dentro do campo e vocês vêm falar do próximo jogo - afirmou, em entrevista coletiva.

O Tricolor utilizou um time reserva no jogo que antecedeu o Gre-Nal e ganhou com gols de Edenilson e Carlos Vinícius, ambos no segundo tempo, quando tinha vantagem numérica. O técnico deu oportunidades para o zagueiro Luís Eduardo e o meia Jefinho, únicos da base que ainda não haviam atuado sob seu comando, e depois colocou alguns titulares durante a partida.

- Uma coisa é importante os meus jogadores saberem: a oportunidade está sendo dada para todos. Uns com mais jogos, outros com menos jogos, mas a grande oportunidade e onde eles têm que se expressar totalmente é o treino. Ali os exercícios são aplicados de igual forma para todos - completou.

Para o clássico, o Imortal jogará com a equipe considerada mais próxima do ideal neste início de temporada. Além do Gre-Nal no final de semana, o time gremista estreia na Série A diante do Fluminense na quarta-feira (28), às 19h30, no Maracanã.

Provável escalação do Grêmio no Gre-Nal

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi (Tiaguinho), Arthur e Tetê; Cristaldo, Amuzu e Carlos Vinícius.

