Pedindo passagem: início de temporada de Cebolinha empolga a torcida do Flamengo

Uma das poucas boas notícias do Flamengo neste início de temporada chama-se Cebolinha. O atacante é um dos jogadores do time de Filipe Luís que mais tem recebido elogios dos torcedores em 2026. As boas atuações indicam que o atleta pede passagem no time titular rubro-negro.

Este é o melhor início de temporada de Cebolinha desde que chegou ao Flamengo. Com a confiança em alta, o ponta-atacante tem levado vantagem nos duelos pela beira do campo, além de executar boas finalizações de longa distância.

Na vitória por 7 a 1 contra o Sampaio Corrêa, Cebolinha, que saiu do banco de reservas, marcou o quinto gol, após assistência de Emerson Royal.

As atuações de Cebolinha animam os torcedores do Flamengo, que já pedem a presença do jogador no time titular. Alguns rubro-negros que antes pediam a sua negociação já mudaram de ideia e descartam qualquer tipo de saída.

Elogios de Filipe Luís, técnico do Flamengo, para Cebolinha

Assim como os rubro-negros, Filipe Luís não quer saber sobre a possibilidade de Cebolinha ser negociado. O treinador enalteceu a importância do jogador no elenco e demonstrou a sua felicidade por ver o atleta jogando em alto nível.

- Se ofereceram, não falaram para mim. Não acredito que seja verdade. É um jogador muito importante para nós. Com a saída do Michael, temos o Lino e o Cebolinha para jogar pelo lado esquerdo junto com o Carrascal e com o Bruno que podem fazer essa função. O Cebolinha, se você for no mercado subsitutir, é muito difícil conseguir um jogador do nível dele. No dia que ele machuca, vinha numa fase espetacular com o Tite. Era um dos jogadores mais importantes daquele time. Recuperar um jogador muito importante depois de uma lesão gravíssima. Fico feliz que ele conseguir dar essa volta por cima. Sobre ficar, depende muito da performance, o jogador vai ficar muitos anos. Espero que ele continue - disse Filipe Luís.

Cebolinha durante treino do Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Concorrência com Samuel Lino

Como citado por Filipe Luís, Samuel Lino, que briga pela posição no lado esquerdo do campo com Cebolinha, também teve uma grande atuação no sábado. Assim, os jogadores brigam em alto nível pela vaga no time titular.

É importante ressaltar que, desde a última temporada, o Flamengo tem se mostrado muito organizado na zona central do campo, mas sente falta de pontas mais incisivos. Nesse contexto, a recuperação de Cebolinha pode ser fundamental.

Números de Cebolinha pelo Flamengo

176 jogos 112 vitórias 33 empates 31 derrotas 21 gols

