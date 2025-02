Veja os confrontos do Campeonato Carioca e da Taça Rio

As semifinais do Campeonato Carioca estão definidas! Flamengo, Volta Redonda, Fluminense e Vasco foram os times que avançaram à próxima fase. Enquanto o Flamengo (1º) encara o Vasco (4º), o Volta Redonda (2º) enfrenta o Fluminense (3º).

Os confrontos serão disputados em dois jogos, sendo as primeiras partidas previstas para a próxima semana. Flamengo, primeiro colocado, e o Volta Redonda, que encerrou a sua participação na segunda posição, contam com a vantagem do empate no placar agregado.

Jogos de ida do Campeonato Carioca: 1º e 2 de março Jogos de volta do Campeonato Carioca: 8 e 9 de março

Pelo terceiro ano consecutivo, o Botafogo está fora das semifinais do Campeonato Carioca. No entanto, neste ano, o clube não garantiu vaga nem para a Taça Rio, torneio que foi campeão no ano passado. A equipe encerrou a sua participação na Taça Guanabara na 9ª posição com 13 pontos.

Os confrontos das semifinais do Campeonato Carioca serão disputados em dois jogos. O primeiro (Flamengo) e o segundo (Volta Redonda) colocados contam com a vantagem do empate no placar agregado. Já na final, as equipes se enfrentarão em duas partidas, sem vantagem para nenhum dos dois times.

Veja os confrontos das semifinais do Campeonato Carioca

Flamengo x Vasco Volta Redonda x Fluminense

Flamengo ficou com o troféu da Taça Guanabara (Foto: Divulgação/Ferj)

Taça Rio

As equipes do quinto ao oitavo lugar disputam a Taça Rio, que teve o Botafogo como campeão em 2024. Neste ano, o troféu será disputado por Nova Iguaçu, Sampaio Corrêa, Madureira, Boavista. O Glorioso, no entanto, encerrou sua passagem na Taça Guanabara na 9ª colocação, ficando fora da disputa.

Nova Iguaçu x Boavista

Sampaio Corrêa x Madureira.

Bangu rebaixado

Após 17 anos, o Bangu foi o time rebaixado no Campeonato Carioca. A equipe não venceu uma partida nesta temporada. O jogo que decretou a queda foi a derrota por 3 a 0 para o Madureira. Desta forma, o clube, que é bicampeão carioca, irá disputar a Série A2 em 2026.